В частности, Путина могут начать убеждать уйти с должности, чтобы снять часть санкций против РФ.

За провалы российского диктатора Владимира Путина могут снять с должности. На его место могут поставить премьера РФ Михаила Мишустина.

Об этом рассказал российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин на канале "Гроші".

"Безусловно, это Патрушев, это ФСБ, часть генералитета. Это в основном представители силовых ведомств. Те, кто принимает главные решения. Они будут убеждать Путина, что так будет лучше", - говорит он.

По его словам, президента РФ вышеупомянутые лица и структуры будут убеждать уйти с должности, чтобы снять часть санкций против России, избежать позорного поражения.

Фейгин считает, что Мишустина могут сделать преемником Путина, он глава правительства, он по Конституции может стать врио. "Они могут это сделать", - утверждает правозащитник.

Ранее экс-депутат Государственной думы Илья Пономарев заявляв, что если вместо президента России Владимира Путина к власти придет его конституционный преемник - премьер-министр Михаил Мишустин, то он будет пытаться остановить боевые действия в Украине.

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