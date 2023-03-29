РФ не сможет организовать коридор в Приднестровье через Одесскую область и "сомкнуть петлю".

В НАТО не видят реальной угрозы нападения России на Молдову. Москва не обладает необходимыми ресурсами, чтобы проложить сухопутный коридор к Приднестровью и "сомкнуть петлю".

Такими выводами поделился заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в интервью изданию TVR INFO. Он заявил: "Я говорил и повторяю, что мы не видим риска неизбежного военного нападения на Республику Молдова со стороны Российской Федерации. По очень простым причинам: у них не хватает ресурсов, чтобы доехать до Одессы, Приднестровья и замкнуть петлю".

Однако, по словам Джоанэ, РФ продолжает вести против Молдовы гибридную войну с применением всех возможных средств. Сюда относятся и митинги против действующей власти с целью навредить демократически избранному правительству.

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"Попытка свергнуть избранный демократический режим является активной операцией. Мобилизация политических сил, коммуникация, дезинформация, ложь используются [россиянами] в очень больших масштабах в Молдове", — добавил Джоанэ.

Угроза для Молдовы со стороны России

Как сообщило издание CNN, в Молдове определенный круг лиц, связанный с российской разведкой, стремился поднять сфабрикованное восстание. Они хотели свергнуть действующую власть и установить пророссийское правительство.

В середине марта в Молдове раскрыли агентов РФ. Как сообщил начальник полиции страны Виорел Чернаутяну, были допрошены 25 подозреваемых, 7 из которых арестовали.

Примерно в то же время пророссийская партия "Шор" организовала митинги в нескольких населенных пунктах Молдовы. Протестующие перекрыли дороги и выкрикивали лозунги против действующего президента Майи Санду.

В Великобритании лучшим способом защитить Молдову от России назвали предоставление военной помощи Украине. Ведь именно наша стран воюет с государством-агрессором.

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