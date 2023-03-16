Они выделяют новую экономическую помощь РМ.

Лучший способ защитить Молдову от российского нападения - это не отправлять ей военную поддержку, а помочь Украине.

Об этом заявил Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, пишет CNN. "Мы твердо верим, что один из лучших способов защитить Молдову от физического нападения - помочь украинцам защитить себя от российской агрессии", - сказал он на пресс-конференции во время официального визита в Молдову.

Он отметил, что немногие понимают закулисную тактику злонамеренной деятельности России лучше, чем Молдова и Грузия. "Великобритания не будет сидеть сложа руки, пока Москва вопиющим образом подрывает их демократию, суверенитет и территориальную целостность", - добавил Клеверли.

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Визит главы МИД Великобритании в Молдову

Как известно, 16-17 марта у Клеверли запланированы поездки в Грузию и Молдову. Кишинев должен получить более 12 миллионов долларов на финансирование экономических реформ и реформ управления, в том числе в энергетическом секторе.

Также он объявит о взносе в размере более 600 тысяч долларов, направленном на создание условий для свободных и справедливых выборов в 2024 году и их защиту от внешнего вмешательства.

"Великобритания наращивает финансовую поддержку Молдове и Грузии, поскольку они продолжают страдать от дестабилизирующего воздействия незаконного вторжения Путина в Украину", - говорится в заявлении.

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