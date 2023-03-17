Задержаны десятки человек, изъято 250 тыс. евро, предназначенных для оплаты "протестантам".

Правоохранители Молдовы предотвратили массовые беспорядки, в страну не впустили представителя ЧВК"Вагнер".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга в медиацентре Украина-Одесса сообщил член Постоянной комиссии по вопросам национальной безопасности, обороны и общественного порядка Парламента Республики Молдова Андриан Кэптонар. По его словам, спецслужбы и полиция Молдовы выяснили, что в конце прошлой недели в Кишиневе пророссийская партия "Шор" планировала массовые акции, которые, по замыслу РФ, должны были перейти в беспорядки.

"Но наши правоохранительные органы предотвратили кровопролитие. В частности, на прошлой неделе в Молдову пытался въехать наемник ЧВК "Вагнер". Его идентифицировали в аэропорту и не разрешили въехать в страну", - рассказал Кэптонар.

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По его данным, также молдавские правоохранители конфисковали крупную сумму в леях (эквивалент 250 тыс. евро), которые предназначались для оплаты "протестующих". Также полиция задержала около 30 молодых мужчин спортивного телосложения. По словам Кэптонара, эти люди должны были по указанию своего российского куратора принять участие в массовых беспорядках - прорывать полицейские границы, бить правоохранителей и тому подобное.

По данным представителя молдавского парламента, этого куратора, за которым следили представители спецслужбы, впустили в Молдову, где его задержали. "Еще примерно неделю назад при въезде в Молдову была идентифицирована группа 80-90 человек, которые ехали из Турции", - рассказал политик.

Он уточнил, что на территории Турции представители "Шор" организовали для этих людей специальную подготовку для участия в так называемых "протестах" против действующей власти Молдовы и тому подобное. "Таким образом, предотвратили массовые беспорядки", - подытожил Кэптонар.

Беспорядки в Молдове

Как сообщал УНИАН, зимой в Молдове заявили, что им известно о подготовке госпереворота в стране со стороны России.

28 февраля пророссийская партия "Шор" собрала митинг в столице, на котором требовали от властей компенсацию коммунальных расходов.

12 марта снова состоялся митинг, СМИ писали о задержании 54 человек, среди которых 12 несовершеннолетних, участвовавших в акции.

По данным американской разведки, спровоцировать восстание против прозападного правительства Молдовы хотят связанные с Россией люди.

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