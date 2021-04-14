Шесть человек спасли сразу, а еще двенадцать ищут спасатели.

У побережья США в Мексиканском заливе во время шторма затонул корабль, на борту которого было 18 человек.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Шесть человек спасли сразу, а еще двенадцать спасатели ищут уже более полусуток.

Сигнал "SOS" судно подало вчера поздно вечером. Отметим, что последние несколько дней в Мексиканском заливе свирепствует непогода - штормы и торнадо.

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Автор: Олег Давыгора