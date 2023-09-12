Причиной падения по крайней мере одного из этих самолетов стала техническая ошибка.

В Республике Мали, где уже три года правит дружественная к Москве военная хунта, разбился штурмовик Су-25 – уже второй за последний год.

Как сообщает Defense Express, самолет разбился 9 сентября на северо-востоке страны. Потерю штурмовика подтвердили в воздушных силах страны, а кадры разбитого штурмовика распространяются по сети.

Начальник штаба ВВС полковник Мали Алу Бой Диарра утверждает, что штурмовик Су-25 упал из-за "технической ошибки" и "плохой погоды". Однако местные повстанцы утверждают, что это они подбили самолет. Известно, что пилоты успели катапультироваться.

Видео дня

По данным Defense Express, этот Су-25 малийская хунта получила от России в январе этого года вместе с вертолетами Ми-8 и чехословацкими учебно-боевыми самолетами L-39. То есть прослужил самолет новым владельцам всего восемь месяцев.

Примечательно, что это уже второй Су-25, который россияне поставили Мали за последнее время, и который малийские военные быстро потеряли. Предыдущий был поставлен в августе 2022 года, но в начале октября того же года самолет разбился в аэропорту региона Гао.

Катастрофы российских самолетов

Как сообщал УНИАН, 12 сентября под Новосибирском экстренную посадку прямо на поле с пшеницей совершил пассажирский "Аэробус" "Уральских авиалиний". На борту самолета находилось более 160 пассажиров. Утверждается, что никто не погиб и даже не травмировался.

Примечательно, что Евгений Пригожин, который тоже погиб во время авиакатастрофы, за несколько дней до своей смерти опубликовал видео из Африки. Хотя сам он не сказал, где записывался ролик, вероятнее всего, это было именно Мали.

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