Евгений Пригожин записал из Африки первое видеообращение после попытки вооруженного мятежа.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин записал видео из Африки и заявил, что "выполняет там те задачи, которые мы обещали решить" и сказал, что ему нужны "богатыри".

"Работаем, температура +50, все как мы любим. ЧВК "Вагнер" проводит разведывательно-поисковую деятельность, делает Россию еще более великой, а Африку еще более свободной. Справедливость и счастье для африканских народов, кошмарим ИДИЛ, Аль-Каиду и других бандосов", - заявил Пригожин.

Также террорист призвал добровольцев вступить в ряды ЧВК, чтобы "отстоять свободу Африки".

"Берем на работу настоящих богатырей и продолжаем выполнение задач, которые нам были поставлены и которые мы обещали решить", - сказал он.

ЧВК "Вагнер" в Беларуси - подробности

В Беларуси фиксируется уменьшение численности боевиков террористической группировки "ЧВК Вагнер" с 5,8 тысяч до 4,4 тысяч человек.

Об этом пишет Центр национального сопротивления со ссылкой на данные беларуского подполья. Отмечается, что причиной оттока наемников-террористов является отсутствие финансирования со стороны России.

В РФ подконтрольная друзьям Владимира Путина олигархам Тимченко и Дерипаске ЧВК "Редут" вербует тысячи наемников, чтобы отправить в Африку и Сирию.

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