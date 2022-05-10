Женщину под радостные возгласы увели правоохранители.

В Мадриде задержали украинку, которая вышла с плакатом на акцию "Бессмертный полк".

Видео происшествия опубликованы в социальных сетях.

На них можно увидеть, как женщина стоит с плакатом "Русские, почему вы нас убиваете?" в толпе участников акции.

В какой-то момент один из участников бьет ее по голове плакатом, а другие начинают толкать и тянуть за флаг.

Одна из участниц зовет полицию, после чего правоохранители хватают украинку и пытаются вывести ее из толпы.

Вслед женщине кто-то из участников акции кричит "Фашизм не пройдет", пока остальные победно кричат.

Ранее сообщалось, что в Испании россияне жестоко избили бармена за слова "Слава Украине".

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