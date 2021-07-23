Глава МИД Литвы утверждает, что страны Запада еще имеют рычаги, чтобы добиться для Украины выгоды от проекта.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал ошибкой соглашение США и Германии по газопроводу "Северный поток-2".

Об этом сообщает DW.

Он утверждает, что страны Запада еще имеют рычаги, чтобы добиться для Украины выгоды от проекта. По словам Ландсбергиса, условием для начала действия газопровода мог бы стать "вывод российских военных из Украины" или четкая перспектива членства в НАТО для Украины.

Комментируя соглашение между США и Германией по "Северному потоку-2", литовский министр назвал его ошибкой. "Я считаю, что это ошибка, и эта ошибка будет дорого стоить", - сказал Ландсбергис. "Вижу возможность исправить эту ошибку (...) если бы в Украине был предложен План действий по членству в НАТО или открытия газопровода было бы использовано как рычаг требовать вывода российских войск с территории Украины", - отметил он.

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По словам министра, новый газопровод - "огромная победа" для российского президента Владимира Путина, а "за эту победу он должен платить действительно высокую цену". "Это серьезный рычаг, и есть возможность использовать этот рычаг как-то минимально положительно. Если этого не будет сделано, то это будет поражением (...) прежде всего тех государств, которые договорились об этом "Северном потоке-2", - сказал Ландсбергис.

Как сообщал УНИАН, 21 июля посольство США в Украине обнародовало совместное заявление США и Германии о поддержке Украины, Европейской энергетической безопасности и общих климатических целей.

Согласно договоренностям, США и ФРГ обещают не допустить использования Россией энергоносителей в качестве оружия против Украины.

Германия намеревается назначить специального посланника для поддержки переговоров между Украиной и Российской Федерацией о продлении транзита российского газа через территорию Украины в Европу на срок до 10 лет.

Германия учредит "Зеленый фонд" для Украины и будет поощрять привлечение иностранных инвестиций в размере до 1 миллиарда долларов. Также Германия намерена развивать двусторонние энергетические проекты с Украиной.

В ответ на это министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина инициирует консультации с Европейской Комиссией и Германией из-за угрозы безопасности, которую создает газопровод "Северный поток-2".

В то же время в Европейской комиссии заявили, что пока не получали официальный запрос Украины о консультациях из-за договоренности США и Германии относительно завершения строительства "Северного потока-2". В свою очередь, заместитель главного представителя Еврокомиссии Дана Спинант добавила, что в ЕК готовы обсудить этот вопрос с Украиной.

Справка УНИАН. Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 98%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года рядом с уже имеющимся "Северным потоком-1".

Строительство газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

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Автор: Леся Лещенко