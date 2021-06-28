Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте назвала такую политику Беларуси формой гибридной войны.

В Литве утверждают, что за нынешним притоком мигрантов в страны Балтии стоят белорусские чиновники.

Об этом рассказала министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте в интервью сайту Delfi.

Она утверждает, что это "хорошо организованный" план Минска, а иммигранты платят до 15 тысяч долларов за перевозки через границу.

"У нас действительно есть доказательства причастности белорусских пограничников к этому процессу, это факт. Это организованная деятельность, определенная схема, хорошо организованная, спланированная. Это большие деньги", - рассказала министр.

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Сообщается, что в этом году более 550 человек пытались незаконно въехать в Литву из соседней Беларуси - это в семь раз больше, чем за весь 2020 год, и более чем в 12 раз больше, чем за 2019 год.

Граждане Ирака – самая большая группа мигрантов, въезжающих в Литву из Беларуси, за ними следуют иранцы, сирийцы и белорусы.

Билотайте назвала такую политику Беларуси формой гибридной войны, указав, что нет признаков того, что участие в этом принимают литовцы.

При этом министр назвала приток мигрантов "проблемой" не только для Литвы, но и для ЕС. По ее словам, Литву используют как транзитную страну на пути в другие страны ЕС.

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Автор: Олег Давыгора