Запрет публичного использования георгиевских ленточек поддержали большинство депутатов Сейма.

Сейм Латвии большинством голосов поддержал во втором чтении законопроект, запрещающий использование георгиевских ленточек в ходе праздничных мероприятий, собраний, шествий и пикетов.

Теперь же законопроект должен пройти еще третье чтение, сообщает издание Delfi.

За запрет георгиевских ленточек проголосовали менее 50 депутатов, но это позволило утвердить закон для финального голосования большинством голосов зарегистрированных депутатов.

Как утверджает председатель комиссии по правам человека Артусс Кайминьш, к этому чтению не подали ни одной поправки. Это позволяет предположить, что запрет будет утвержден и в окончательном, третьем чтении.

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Он считает с учетом российской экспансии в Украине и реализуемой тоталитарной идеологии в бывших республиках СССР у Латвии есть основания считать достаточной угрозу демократическому порядку и безопасности.

"Запрещая георгиевские ленточки, ограничиваются проявления такой идеологии. Нам нужно показать свою позицию в отношении использования этих ленточек на публичных мероприятиях", - заявил Кайминьш.

Депутат сравнил ленточку с пиратским флагом.

Чтобы запрет на публичное ношение георгиевской ленты вступил в силу, законопроект должен быть одобрен Сеймом в трех чтениях и подписан президентом.

Как сообщал УНИАН, недавно в Беларуси на митинге за Лукашенко заметили флаги цвета георгиевской ленты и СССР.

Автор: Олег Давыгора