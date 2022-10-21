Власти Латвии будут проверять всех граждан Российской Федерации, которые живут в стране. Часть россиян потеряют виды на жительство.

Об этом рассказал глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в интервью "Настоящее Время"

По словам дипломата, ВНЖ в Латвии имеют около 10 тысяч россиян.

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"Мы будем сокращать и не продлевать ВНЖ, которые были получены по инвестициям, а также по другим программам", – заявил Ринкевич.

При этом он не исключил, что для выяснения политических взглядов гражданам РФ могут задавать следующие вопросы:

  1. Чей Крым?
  2. Что происходит в Украине?

"Если человек просто убегает от мобилизации в России и живет здесь (в Латвии - УНИАН) – это одно. Но если он при этом продолжает пропаганду путинского режима – а есть и такие, – то это совершенно другой случай. Я не считаю такие проверки россиян шантажом или давлением. Но то, что произошло 24 февраля 2022 года, жестко поменяло отношение к России. И это вина не только одного человека, Путина: мы здесь это видим, как войну, которую ведет вся Россия", - объяснил министр.

Он указал, что Латвия не будет принимать и прятать россиян, которые пытаются избежать мобилизации на войну в Украине.

"Эти люди – не против войны, которую Россия ведет в Украине, а против мобилизации, и это большая разница. Если вы считаете, что то, что сейчас творится в России, недопустимо – то выступайте против российской власти. Знаете, меня не убеждает аргумент, что в России ситуацию зажали так, что никто не может выйти на улицы. Если это сто, двести, тысяча граждан – да. Но уезжают сейчас, по нашим данным, десятки тысяч граждан. И я думаю: почему мы должны их принимать? Для нас это в том числе вопрос безопасности", - указал глава МИД Латвии.

Мобилизация в России - что известно

21 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин в ответ на поражение своих войск под Харьковом и образовавшейся дыры на северо-восточном участке фронта объявил частичную мобилизацию в России.

В Минобороны РФ планировали призвать до 300 тысяч российских военнослужащих, но когда в СМИ начала появляться информация, что новобранцев перебрасывают без подготовки на передовую, мобилизация замедлилась. Кроме того, российские мужчины в первые дни частичной мобилизации массово покидали РФ, выезжая в Грузию, Казахстан и т.д.

По данным источника Forbes в Кремле, от мобилизации за границу выехали от 600 тысяч до 1 миллиона человек. После этого президент РФ созвал Совет безопасности, на котором предложил обсудить миграционную политику.

14 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что "частичная" мобилизация в России должна завершиться в ближайшее время, а в российскую армию уже призвали 222 тысячи мужчин.

По мнению западных экспертов, ход принудительной мобилизации временно приостановят, чтобы освободить бюрократическую пропускную способность для обычного осеннего призыва.

В свою очередь Европейская комиссия пересмотрит визовую политику в отношении россиян, учитывая то, что они массово покидают свою страну после объявления мобилизации.

Мнения среди лидеров стран Европы относительно того, стоит ли способствовать бегству россиян от мобилизации, разделились. Пока ЧехияИспания и Германия говорят о готовности открыть для них границы, Польша, Литва, Латвия и Эстония настаивают на том, что россияне должны оставаться в своей стране. 

По данным пограничной службы Литвы, за первую неделю работы новых правил выдачи виз для граждан России в странах Балтии 153 россиянам отказали во въезде в Литву, 48 - в Латвию и 155 - в Эстонию.

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