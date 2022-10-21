Власти страны намерены проверить всех граждан РФ.

Власти Латвии будут проверять всех граждан Российской Федерации, которые живут в стране. Часть россиян потеряют виды на жительство.

Об этом рассказал глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в интервью "Настоящее Время"

По словам дипломата, ВНЖ в Латвии имеют около 10 тысяч россиян.

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"Мы будем сокращать и не продлевать ВНЖ, которые были получены по инвестициям, а также по другим программам", – заявил Ринкевич.

При этом он не исключил, что для выяснения политических взглядов гражданам РФ могут задавать следующие вопросы:

Чей Крым? Что происходит в Украине?

"Если человек просто убегает от мобилизации в России и живет здесь (в Латвии - УНИАН) – это одно. Но если он при этом продолжает пропаганду путинского режима – а есть и такие, – то это совершенно другой случай. Я не считаю такие проверки россиян шантажом или давлением. Но то, что произошло 24 февраля 2022 года, жестко поменяло отношение к России. И это вина не только одного человека, Путина: мы здесь это видим, как войну, которую ведет вся Россия", - объяснил министр.

Он указал, что Латвия не будет принимать и прятать россиян, которые пытаются избежать мобилизации на войну в Украине.

"Эти люди – не против войны, которую Россия ведет в Украине, а против мобилизации, и это большая разница. Если вы считаете, что то, что сейчас творится в России, недопустимо – то выступайте против российской власти. Знаете, меня не убеждает аргумент, что в России ситуацию зажали так, что никто не может выйти на улицы. Если это сто, двести, тысяча граждан – да. Но уезжают сейчас, по нашим данным, десятки тысяч граждан. И я думаю: почему мы должны их принимать? Для нас это в том числе вопрос безопасности", - указал глава МИД Латвии.

Мобилизация в России - что известно

21 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин в ответ на поражение своих войск под Харьковом и образовавшейся дыры на северо-восточном участке фронта объявил частичную мобилизацию в России.

В Минобороны РФ планировали призвать до 300 тысяч российских военнослужащих, но когда в СМИ начала появляться информация, что новобранцев перебрасывают без подготовки на передовую, мобилизация замедлилась. Кроме того, российские мужчины в первые дни частичной мобилизации массово покидали РФ, выезжая в Грузию, Казахстан и т.д.

По данным источника Forbes в Кремле, от мобилизации за границу выехали от 600 тысяч до 1 миллиона человек. После этого президент РФ созвал Совет безопасности, на котором предложил обсудить миграционную политику.

14 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что "частичная" мобилизация в России должна завершиться в ближайшее время, а в российскую армию уже призвали 222 тысячи мужчин.

По мнению западных экспертов, ход принудительной мобилизации временно приостановят, чтобы освободить бюрократическую пропускную способность для обычного осеннего призыва.

В свою очередь Европейская комиссия пересмотрит визовую политику в отношении россиян, учитывая то, что они массово покидают свою страну после объявления мобилизации.

Мнения среди лидеров стран Европы относительно того, стоит ли способствовать бегству россиян от мобилизации, разделились. Пока Чехия, Испания и Германия говорят о готовности открыть для них границы, Польша, Литва, Латвия и Эстония настаивают на том, что россияне должны оставаться в своей стране.

По данным пограничной службы Литвы, за первую неделю работы новых правил выдачи виз для граждан России в странах Балтии 153 россиянам отказали во въезде в Литву, 48 - в Латвию и 155 - в Эстонию.

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