В одной из программ было сказано, что коронавирус не очень заразен, а защитить себя можно употреблением в пищу селедки.

Латвийский регулятор аннулировал лицензию "Первого балтийского канала Латвия" (ПБК), который ретранслировал программы российского Первого канала.

Национальный совет по радио и телевидению Латвии (регулятор) объяснил решение нарушениями европейского законодательства. В сообщении регулятора говорится, что ПБК пустил в эфир продукцию других СМИ - это было первым нарушением. Помимо этого, согласно лицензии, ПБК должен отводить 51% эфирного времени европейской продукции - это правило не соблюдалось.

Третье нарушение - угроза общественному здоровью: в одной из программ было сказано, что коронавирус не очень заразен, а защитить себя можно употреблением в пищу селедки. Во всех трех случаях канал был оштрафован, третье по счету нарушение дало возможность аннулировать лицензию. Вещание должно быть прекращено 26 октября.

Согласно данным компании Kantar, в сентябре ПБК был самым популярным русскоязычным телеканалом в Латвии, а также третьим по популярности каналом в стране (наряду с каналами на латышском языке). Около 40% жителей Латвии - русскоязычные, передает Би-би-си.

Запрет российских телеканалов в Латвии

15 февраля латвийский регулятор на год приостановил вещание телеканала "РТР-Россия", потому что в программе "60 минут" Украина была названа террористическим государством. Отобрать лицензию у этого канала латвийский регулятор не мог, поскольку она была выдана в Швеции.

С 10 февраля латвийский регулятор запретил вещание 16 российских каналов, среди которых "НТВ Мир Baltic" и "Ren TV Baltic". Это решение латвийский совет по электронным СМИ объяснил тем, что компания-ретранслятор потеряла права на ретрансляцию.

В ноябре 2019 года латвийский регулятор запретил вещание в стране девяти российских каналов, среди которых - "Пятый канал", "Дом кино", "Бобер" и другие.

Автор: Ирина Погорелая