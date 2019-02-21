Молдова отказала во въезде российской пропагандистке

Это уже второй за неделю случай - в среду из кишиневского аэропорта была возвращена съемочная группа НТВ.

Пограничная полиция Молдовы отказала во въезде в страну пропагандистке телеканала "Россия-1" Ольге Юрьевой.

Об этом «ТАСС» сообщила глава пресс-службы пограничной полиции Раиса Новицки.

Отмечается, что накануне Юрьева прилетела в Кишинев рейсом из Стамбула.

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"Во время проверки документов выяснилось, что цель ее визита не соответствует заявленной. Ей было отказано во въезде в Республику Молдова. Этим же рейсом она была возвращена в Стамбул", - сказала Новицки.

Напомним, это уже второй за неделю случай запрета на въезд журналисту российского телеканала. В среду из кишиневского аэропорта была возвращена съемочная группа НТВ, направлявшаяся на интервью с президентом Молдовы Игорем Додоном.

Как сообщал УНИАН, рейтинговые российские телеведущие и медийные топ-менеджеры получают баснословные деньги за «правильное» формирование общественного мнения в России. Их состояние исчисляется миллионами долларов.