Почти 150 человек пострадали.

Сегодня утром в городе Шиянь в Центральном Китае прогремел взрыв бытового газа.

Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Как сообщается, несколько человек было заблокировано в результате инцидента. В настоящее время ведется поисково-спасательная операция и выясняется причина аварии.

По данным ФАН, взрыв произошел на территории жилого комплекса, где находился большой продовольственный рынок.

В результате взрыва газа пострадали 144 человека, 11 из них умерли.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская