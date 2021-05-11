Пресс-служба президента Татарстана сообщила, что погибли восемь человек, 20 пострадали.

Утром во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 на улице Файзи (Казань, Россия) вооруженный парень совершил кровавую бойню.

Собрали для вас все имеющуюся на данный момент информацию с российских СМИ и информационных Telegram-каналов.

Парень зашел в гимназию с оружием и открыл огонь. По некоторым данным, перед стрельбой в гимназии прозвучал взрыв. Вероятным убийцей является 19-летний Ильназ Галявиев - его уже задержали.

«Это Ильназ Галявиев, ему 19 лет и это он — один из двух казанских стрелков... При задержании Ильназ заявил, что по адресу его прописки заложена бомба», - сообщает Telegram-канал Mash.

Позже сообщалось, что в квартире на улице Туганлык, где находилась мать нападающего, якобы произошел взрыв. Но информация не подтвердилась. Дом, где живет стрелок, эвакуировали, но взрыва там не было, сообщает "РИА Новости".

Также СМИ пишут, что Ильназ Галявиев 4 мая завел Telegram-канал и назвал его "Бог". Сегодня утром он сообщил в нем о предстоящей стрельбе.

Сначала СМИ писали, что был и второй нападавший, которого ликвидировали в результате штурма здания. Позже эта информация не подтвердилась.

В момент нападения в школе находились 714 детей и около 70 сотрудников, включая 52 педагога.

Пресс-служба президента Татарстана сообщила, что погибли восемь человек - семь детей и учительница, 20 пострадали.

РИА Новости сообщают, что двое школьников разбились при попытке спастись, выпрыгнув из окна.

В связи с терактом во всех школах Казани отменили занятия. В городе введен режим контртеррористической операции. Также в городе задержаны два человека, которые распространяли в WhatsApp вбросы о стрельбе в других школах.

Также сообщается, что предполагаемый пособник стрелков задержан в Казани. Это Мухамедшин Рамиль, ему 41 год.

12 мая объявлено в Татарстане днем траура.

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Автор: Денис Прядко