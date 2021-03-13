Двое пострадавших в результате авиакатастрофы госпитализированы.

В аэропорту Алматы разбился военный самолет АН-26, погибли четыре человека.

Читайте такжеВ мире в 2020 году выросло число жертв авиакатастроф - экспертыКак сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана, военный самолет Ан-26 сообщением Нур - Султан-Алматы пропал с радаров и выполнил аварийную посадку в аэропорту города Алматы.

На месте находятся спасатели, возгорание самолета ликвидировано.

Также работают 10 реанимационных бригад скорой помощи.

По предварительным данным, четыре человека погибли, двое пострадавших направлены в ближайшую больницу.

Как сообщает tengrinews.kz один из пострадавших 1987 года рождения госпитализирован с открытым переломом левого бедра, закрытой черепно-мозговой травмой. Другой пострадавший 1996 года рождения получил открытую черепно-мозговую травму, переломы пальцев кисти, ожоги тела 2-й, 3-й степеней. Пострадавшие находятся в реанимации 4-й ГКБ города Алматы. Состояние крайне тяжелое. Как уточнил заведующий травмпунктом ГКБ Руслан Токушев, первый пострадавший получил ожог 50% тела, второй - ожог 30% тела.

Кроме этого, как сообщают местные СМИ, президент страны Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. По поручению Токаева начата работа по выяснению причин авиакатастрофы.

В аэропорту Алматы сообщили, что в связи с чрезвычайным происшествием были небольшие задержки рейсов. Через час все вылеты и приемы бортов были восстановлены.

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Авторы: Ирина Погорелая, Виктория Токарева