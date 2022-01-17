В полиции Алматы сообщили о семи атаках на морги города.

Начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов назвал число погибших во время недавних массовых уличных беспорядков в городе.

Об этом сообщает Радио Азаттык.

"Среди граждан скончалось 149 человек. Среди правоохранителей погибло 11 человек", — сказал Таймерденов.

При этом он не уточнил количество жертв среди мирного населения, которое не участвовало в беспорядках, но стало невольной жертвой применения летального оружия.

Также Таймерденов сообщил о семи атаках на морги города, организованных, по его словам, "профессионально подготовленными" нападавшими в дни чрезвычайного положения.

"Нападения осуществляли профессионально подготовленные люди, в совершенстве владеющие оружием, методами ведения боя. При этом они не оставляли убитых и раненых, а забирали их с собой. В эти дни было семь нападений на морг, в ходе которых 41 тело погибших было похищено неизвестными лицами", — заявил Таймерденов на брифинге.

Напомним, начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Казахстана Серик Шалабаев заявил, что в беспорядках по всей стране погибло 225 человек. Это первые официальные цифры, которые "носят предварительный характер", сказали в прокуратуре.

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