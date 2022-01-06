США призвали в условиях протестов проявлять сдержанность.

Спикер Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США внимательно следят за протестами в Казахстане.

Штаты призывают к сдержанности и спокойствию, приводит слова Псаки "Голос Америки".

Пресс-секретарь Белого дома также назвала "абсолютно ложными" российские заявления о причастности Штатов к разжиганию беспорядков в Казахстане.

Читайте такжеВ ближайшие часы: Россия и Беларусь готовы к отправке войск в КазахстанНапомним, в Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ.

Граждане требуют отставки президента Касыма-Жомарта Токаева и выступают против коррупции. Во время акций правоохранители применяли силу к протестующим, задержаны сотни людей.

В связи с акциями протеста президент принял отставку правительства.

Власти Казахстана решили по всей стране ввести чрезвычайное положение.

Токаев попросил страны Организации Договора о коллективной безопасности (Казахстан, Армения, Кыргызстан, Таджикистан, Беларусь, Россия) ввести войска в его страну.

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