Люди не могут попасть внутрь, возле входа образовалась толпа.

Жители охваченной уличными беспорядками Алматы массово прибывают в аэропорт, чтобы вылететь из города.

Многие прибыли с вещами, возле аэродрома образовалась толпа. Аэропорт закрыт, люди не могут попасть внутрь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"Жители города с вещами пытаются улететь с аэродрома, но он закрыт. Отменены рейс Белавиа в Минск, FlyDubai в Дубай и утренний рейс в Москву", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Казахстан введут коллективные войска ОДКБ - ПашинянОтмечается также, что сервис Flightradar24 перестал получать данные о самолетах, пролетающих над Казахстаном.

Протесты в Казахстане

В Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Граждане требуют отставки президента и выступают против коррупции. Во время акций правоохранители применяют силу к протестующим, задержаны сотни людей.

В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

В столице страны Нур-Султане, городе Алматы, Алматинской и Мангистауской областях с 5 по 19 января введено чрезвычайное положение. В Алматы также началась антитеррористическая операция.

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