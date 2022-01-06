В крупнейшем городе Казахстана перед мэрией была интенсивная стрельба, узнали журналисты.

Протесты в Казахстане власти решили в открытую жестко подавлять – в крупнейшем городе страны Алматы началась антитеррористическая спецоперация для установления порядка, и уже стало известно о том, что была стрельба, и протестующих якобы окружили военные.

Перед мэрией Алматы на площади началась интенсивная перестрелка между военными и вооруженными людьми, пишет Telegram-канал ТАСС, ссылаясь на сведения корреспондента.

В мессенджере также появилась информация, что в Алматы власти стягивают еще больше войск, и по трассе ехали колонны военной техники.

Читайте такжеВ ближайшие часы: Россия и Беларусь готовы к отправке войск в КазахстанПо неподтвержденным сведениям, в центре города военные на бронемашинах и БТР взяли демонстрантов в кольцо, сообщает канал SHOT.

"На площади Республики находится около 50 единиц техники – в том числе грузовики с вооруженными силовиками. На площади присутствует около 200 радикалов с огнестрельным оружием. Были слышны выстрелы…", – отмечается на канале.

Протесты в Казахстане – что нужно знать

В Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Граждане требуют отставки президента Касыма-Жомарта Токаева и выступают против коррупции. Во время акций правоохранители применяют силу к протестующим, задержаны сотни людей.

В связи с акциями протеста президент принял отставку правительства. Глава государства решил, что временно исполнять обязанности премьер-министра должен первый заместитель главы правительства – министр финансов Алихан Смаилов.

Власти Казахстана решили по всей стране ввести чрезвычайное положение.

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