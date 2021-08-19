Американские солдаты взяли маленькую девочку из рук афганцев и перенесли ее через ограду аэропорта

Возле аэропорта Кабула толпа афганцев, которые пытаются убежать из страны, передавала из рук в руки маленькую девочку американским солдатам.

Как пишет Reuters, многие афганцы боятся, что последствий внезапного прихода к власти талибов. Поэтому тысячи граждан пытаются попасть в аэропорт в надежде покинуть страну.

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На видео попал момент, как американские солдаты взяли маленькую девочку из рук афганцев и перенесли ее через ограждение аэропорта, который они охраняют. Также на видео видно женщину, которой помогли перелезть через стену.

"Непонятно, воссоединился ли ребенок с семьей в помещении аэропорта, или ее просто передали его другим, пытаясь доставить на рейс из Афганистана", - отмечает Reuters.

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Автор: Александр Топчий