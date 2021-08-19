Возле аэропорта Кабула толпа афганцев, которые пытаются убежать из страны, передавала из рук в руки маленькую девочку американским солдатам.
Как пишет Reuters, многие афганцы боятся, что последствий внезапного прихода к власти талибов. Поэтому тысячи граждан пытаются попасть в аэропорт в надежде покинуть страну.
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На видео попал момент, как американские солдаты взяли маленькую девочку из рук афганцев и перенесли ее через ограждение аэропорта, который они охраняют. Также на видео видно женщину, которой помогли перелезть через стену.
"Непонятно, воссоединился ли ребенок с семьей в помещении аэропорта, или ее просто передали его другим, пытаясь доставить на рейс из Афганистана", - отмечает Reuters.
Талибан захватил власть в Афганистане
- 15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, в том числе и столицы - Кабула.
- Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.
- Стало также известно, что представители "Талибана" в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти. Также 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. 18 августа стало известно, что Гани со своей семьей находится в Объединенных Арабских Эмиратах.
- Группировка Талибан 19 августа провозгласила новое государство на подконтрольной ей территории – Исламский Эмират Афганистан.
- Представители Талибана объявили в стране всеобщую амнистию и заявили, что намерены поддерживать мирные отношения со всеми странами. Они также пообещали, что женщинам будут предоставлены права, но "в рамках Ислама". Тем не менее приход талибов к власти спровоцировал панику и бегство людей из страны. Многие помнят жестокое правление Талибана в девяностых, когда в обществе действовал крайне жесткий режим шариата.
- Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.
- По состоянию на вечер 17 августа уже 153 украинских гражданина, украинцы афганского происхождения, желали покинуть Афганистан. 18 августа самолет, который должен был эвакуировать украинцев из Афганистана, не смог сесть в Кабуле. Сейчас нет безопасного коридора для доступа в аэропорт Кабула, где ситуация остается частично неконтролируемой.