В результате давки, которая произошла на севере Израиля в ночь на 30 апреля во время религиозного праздника Лаг ба-Омер у могилы рабби Шимона Бара Иохая на горе Мерон, согласно последним данным погибли 44 человека, более 100 раненых, многие находятся в критическом состоянии.
Читайте такжеВ Израиле во время давки на религиозном празднике погибли десятки людей (фото)Об этом говорится в сообщении Объединенной еврейской общины Украины в Телеграм-канале.
В сообщении отмечается, что на горе Мерон в честь Лаг ба-Омер проводилось самое масштабное со времен начала пандемии мероприятие, к вечеру четверга организаторы праздника насчитывали более 100 тыс. участников.
"После полуночи произошел обвал трибуны, после чего по сообщению экстренной медслужбы Magen David Adom образовалась давка. К месту ЧП было направлено шесть вертолетов, десятки машин скорой помощи, подключен ЦАХАЛ", - говорится в сообщении.
Причина обрушения конструкции пока неизвестна. Мобильная сеть в районе ЧП перегружена.
Объединенная еврейская община Украины выражает соболезнования.
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