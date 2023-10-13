Семья пыталась спрятаться в укрытии в своем доме.

Боевики ХАМАС, которые напали на Израиль в субботу, 7 октября, убили целую семью, в их доме в кибуце Нир Оз. Люди пытались укрыться в укрытии.

Об этом сообщает The Times of Israel. От рук террористов погибли Тамар Кедем Симан Тов, ее муж Йонатан (Джонни), ее свекровь, две 6-летние дочери Шахар и Арбель и 4-летний сын Омер.

Отмечается, что 35-летняя Тамар прислала друзьям сообщение, где написала, что она с семьей пошла в укрытие в их доме. Женщина добавила, что у них все хорошо, однако через час перестала отвечать на сообщения.

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Позже выяснилось, что террористы проникли в комнату-укрытие и убили всю семью.

Друзья семьи рассказали о жертвах боевиков в Facebook. Ротем Абутбул сказала, что впервые встретила Тамар Кедем 11 лет назад, "одинокую и молодую с желанием что-то изменить". До войны Кедем, которую называют общественным лидером и активистом за права женщин, боролась за то, чтобы возглавить региональный совет Эшколя на местных выборах, которые сейчас отложены по всей стране.

"Мы всегда говорили, что будем много слышать о вас, но никогда не думали, что это будет в наших худших кошмарах", – добавила женщина.

Нападение ХАМАС на Израиль: что известно о жертвах боевиков

В субботу, 7 октября, боевики террористической группировки ХАМАС напали на Израиль. Из сектора Газа были выпушены тысячи ракет, после чего територисты проникли в израильские населенные пункты, где начали жестоко убивать людей.

Известно, что жертвами нападения ХАМАС стали более 1300 человек. Среди них по меньшей мере семеро украинцев. Девять граждан Украины получили ранения, еще девять – считаются пропавшими без вести.

Среди погибших в результате нападения ХАМАС – пожилая израильтянка, жительница кибуца Нир Оз возле сектора Газа. Террористы убили ее, после чего опубликовали видео в ее Facebook. Семья женщины узнали о ее гибели из соцсетей.

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