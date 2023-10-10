Семья узнала страшную весть из социальных сетей.

Террористы ХАМАС убили пожилую израильтянку в ее доме, сняли видео с ее телом и опубликовали на ее личной странице в Facebook.

Как рассказала внучка женщины Мор Баудер в Facebook, она узнала страшную весть об убийстве бабушки именно из социальных сетей. Девушка не может оправиться от шока и боли потери.

Убийство произошло 7 октября в кибуце Нир Оз возле сектора Газа. Убитая горем внучка говорит, что увидела "ужас всей ее жизни".

Видео дня

"Моя бабушка, весь мой мир, свет моей жизни, жительница кибуца Нир Оз, была убита вчера в результате жестокого убийства террористом в своем доме. В 7 утра я увидела ужас всей своей жизни. Террорист пришел к ней домой, убил ее, забрал телефон, снял ужас и опубликовал в Facebook. Вот как мы узнали", - сказала она.

Девушка вспомнила, что ее бабушка была очень светлой и любила жизнь. Она не может поверить, что ее жизнь оборвалась так трагично.

"Мое сердце разбито на куски. Кто знает меня, тот знает, какая она для меня, какая связь у нас была, какой она человек, чистый и добрый. Я люблю ее кибуц, ее сад, который она создала, и солнце в нем. Цветочек мой " - написала Мор.

Нападение ХАМАС на Израиль

Как сообщал УНИАН, утром 7 октября произошла крупнейшая за последние годы атака террористической палестинской группировки ХАМАС на Израиль. Через пять часов после атаки премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выпустил обращение к гражданам, в котором заявил, что идет "не операция, не эскалация, это война". Он также объявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) немедленно задействует всю свою мощь, чтобы уничтожить ХАМАС.

9 октября главный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские войска восстановили контроль над всеми городами на границе, в которые вторглись боевики.

Кроме этого, министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде Газы. Прекращены поставки продуктов, воды, электроэнергии.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сегодня заявил, что кампания по разгрому ХАМАС "только началась". Количество убитых в Газе превысило 500 человек.

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