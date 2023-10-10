В Израиле боевики убили женщину и опубликовали свои зверства в соцсети / Facebook / Mor Bayder

Террористы ХАМАС убили пожилую израильтянку в ее доме, сняли видео с ее телом и опубликовали на ее личной странице в Facebook.

Как рассказала внучка женщины Мор Баудер в Facebook, она узнала страшную весть об убийстве бабушки именно из социальных сетей. Девушка не может оправиться от шока и боли потери.

Убийство произошло 7 октября в кибуце Нир Оз возле сектора Газа. Убитая горем внучка говорит, что увидела "ужас всей ее жизни".

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Убитая женщина с внучкой / Facebook / Mor Bayder

"Моя бабушка, весь мой мир, свет моей жизни, жительница кибуца Нир Оз, была убита вчера в результате жестокого убийства террористом в своем доме. В 7 утра я увидела ужас всей своей жизни. Террорист пришел к ней домой, убил ее, забрал телефон, снял ужас и опубликовал в Facebook. Вот как мы узнали", - сказала она.

Девушка вспомнила, что ее бабушка была очень светлой и любила жизнь. Она не может поверить, что ее жизнь оборвалась так трагично.

Убитая женщина с внучкой / Facebook / Mor Bayder

"Мое сердце разбито на куски. Кто знает меня, тот знает, какая она для меня, какая связь у нас была, какой она человек, чистый и добрый. Я люблю ее кибуц, ее сад, который она создала, и солнце в нем. Цветочек мой " - написала Мор.

Убитая женщина с внучкой / Facebook / Mor Bayder

Нападение ХАМАС на Израиль

Как сообщал УНИАН, утром 7 октября произошла крупнейшая за последние годы атака террористической палестинской группировки ХАМАС на Израиль. Через пять часов после атаки премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выпустил обращение к гражданам, в котором заявил, что идет "не операция, не эскалация, это война". Он также объявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) немедленно задействует всю свою мощь, чтобы уничтожить ХАМАС.

9 октября главный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские войска восстановили контроль над всеми городами на границе, в которые вторглись боевики.

Кроме этого, министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде Газы. Прекращены поставки продуктов, воды, электроэнергии.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сегодня заявил, что кампания по разгрому ХАМАС "только началась". Количество убитых в Газе превысило 500 человек.

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