Персонал ресторана предупредили о тяжелой аллергии ребенка.

В Италии в городе Равелло на Амальфитанском побережье во время отдыха умер 7-летний Камерон Вахид из Великобритании. Ребенок съел спагетти, и у него произошел анафилактический шок.

О трагическом случае пишет Mirror.

Инцидент произошел несколько лет назад. Семья длительное время судилась с рестораном La Margherita Villa Giuseppina, в котором произошла трагедия.

Суд осудил официантку заведения, а вот повара оправдал.

Кроме того, родственникам погибшего мальчика также присудили компенсацию в размере 288 тысяч фунтов.

Ребенок съел спагетти и умер: подробности трагедии

Читайте такжеВ Малави 11-летний мальчик умер во время конкурса "кто больше выпьет"Сообщается, что персонал ресторана предупредили о тяжелой аллергии Кэмерона на молочные продукты, однако официантка, не поняв просьбу туристов, заверила, что пища полностью безопасна.

Позже оказалось, что в составе соуса было молоко.

В итоге у мальчика случился приступ, а затем города остановилось сердце.

Мать мальчика, которая работает медсестрой, успела дать сыну лекарства, однако он умер через три дня в больнице Неаполя.

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Автор: Катерина Шварц