В Италии в городе Равелло на Амальфитанском побережье во время отдыха умер 7-летний Камерон Вахид из Великобритании. Ребенок съел спагетти, и у него произошел анафилактический шок.
О трагическом случае пишет Mirror.
Инцидент произошел несколько лет назад. Семья длительное время судилась с рестораном La Margherita Villa Giuseppina, в котором произошла трагедия.
Суд осудил официантку заведения, а вот повара оправдал.
Кроме того, родственникам погибшего мальчика также присудили компенсацию в размере 288 тысяч фунтов.
Ребенок съел спагетти и умер: подробности трагедии
Читайте такжеВ Малави 11-летний мальчик умер во время конкурса "кто больше выпьет"Сообщается, что персонал ресторана предупредили о тяжелой аллергии Кэмерона на молочные продукты, однако официантка, не поняв просьбу туристов, заверила, что пища полностью безопасна.
Позже оказалось, что в составе соуса было молоко.
В итоге у мальчика случился приступ, а затем города остановилось сердце.
Мать мальчика, которая работает медсестрой, успела дать сыну лекарства, однако он умер через три дня в больнице Неаполя.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram