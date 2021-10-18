Сейчас в Испании не предусмотрено наказание для тех, кто предлагает платные сексуальные услуги по собственному желанию.

Премьер-министр Испании Педро Санчес пообещал вернуть в стране уголовную ответственность за проституцию.

Об этом он заявил, выступая перед сторонниками после трехдневного съезда его "Социалистической партии" в Валенсии, пишет BBC.

Санчес сказал, что занятие проституцией "порабощает" женщин.

Отмечается, что партия Санчеса обещала запретить проституцию еще в 2019 году во время избирательной кампании. Тогда они назвали проституцию "одним из самых жестоких аспектов феминизации нищеты и одной из худших форм насилия над женщинами".

Однако через два года после выборов ни одного законопроекта внесено не было. Испанские СМИ сообщают, что перед тем, как социалисты внесут проект закона в парламент, им придется его согласовать со своими партнерами по коалиции с левого фланга "Подемос".

Проституция в Испании: что известно

Проституция в Испании была декриминализирована в 1995 году, а в 2016 году ООН оценила секс-индустрию страны в 3,7 млрд евро.

Один из опросов 2009 года показал, что примерно каждый третий испанец платил за секс. Однако другой отчет, опубликованный в том же году, предполагает, что эта цифра может достигать 39%, а в исследовании ООН 2011 года Испания фигурирует как третий по величине центр проституции в мире, после Таиланда и Пуэрто-Рико.

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Сейчас в Испании не предусмотрено наказание для тех, кто предлагает платные сексуальные услуги по собственному желанию, если это не происходит в общественных местах. Однако сутенерство или посредничество между секс-работницей и клиентом является незаконным.

После декриминализации проституция в Испании начала развиваться. Считается, что в этой индустрии работают около 300 тысяч женщин.

Испанский журналист Сезар Хара, исследовавший секс-индустрию, рассказал агентству Efe, что "у 95% проституция в Испании не является добровольной, люди так или иначе вынуждены заниматься ею из-за социально-экономических условий, угроз или другого давления". Сексуальная эксплуатация ежедневно приносит 7-8 млн евро в Испании, отметил Хара, назвав Испанию вторым по величине рынком проституции в Европе после Германии, и "раем для международной мафии".

"Хуже всего то, что некоторые молодые люди считают нормальным платить за то, чтобы женщина приносила им наслаждение таким образом, как они хотят", - добавляет журналист.

Сторонники легализации проституции в Испании утверждают, что она принесла огромную пользу женщинам, которые работают в этой сфере, и сделала их жизнь безопаснее.

Однако в 2017 году испанская полиция обнаружила 13 тысяч женщин во время рейдов против торговли людьми, заявив, что по крайней мере 80% из них подвергались эксплуатации третьей стороной против своей воли.

Как сообщал УНИАН, власти столицы Нидерландов хотят очистить центр города от проституции и "перезагрузить" туризм. Для этого окна борделей в районе красных фонарей в Амстердаме будут закрыты, а весь "центр эротики" будет перенесен подальше от центра города.

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Автор: Александр Топчий