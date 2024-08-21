Мария Браньяс умерла в возрасте 117 лет.

Мария Браньяс, испанка американского происхождения, считающаяся старейшим человеком в мире, умерла в возрасте 117 лет. Об этом сообщается на странице дома престарелых, в котором она прожила последние 23 года.

"После стольких лет совместной жизни, сопровождения и ухода за Марией она покинула нас. Нам будет не хватать ее щедрости, ее смирения, мудрости и спокойствия... И она во многом была для нас примером", - говорится в сообщении.

Как пишет Sky News, Мария Браньяс родилась в Сан-Франциско 4 марта 1907 года, однако еще в детстве вместе с семьей переехала в Испанию.

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В ноябре прошлого года в интервью испанскому новостному каналу ABC ученый Манель Эстеллер рассказал, что у Марии Браньяс была "совершенно ясная голова", несмотря на ее возраст.

"Она с впечатляющей ясностью помнит события, которые произошли, когда ей было всего четыре года, и у нее нет никаких сердечно-сосудистых заболеваний, распространенных у пожилых людей", — добавил он.

Она пережила испанский грипп и гражданскую войну, о которых, по ее словам, у нее "очень плохие воспоминания". Браньяс также была замужем за каталонскимо врачом по имени Джоан Морет, который умер в 1976 году.

Исследовательская группа геронтологии официально признала Марию Браньяс старейшим человеком в мире после смерти французской монахини Люсиль Рандон в прошлом году. После смерти Браньяс следующим старейшим человеком теперь является японка Томико Итоока, которой 116 лет.

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