Этот продукт содержит множество антиоксидантов и помогает организму регулировать уровень сахара в крови.

Американка Диана Кочилас более 25 лет убеждается в пользе для здоровья греческой и средиземноморской кухни. Она рассказала об уникальном продукте, который считают одним из секретных ингредиентов долголетия, пишет CNBC Make It

"Моя семья из греческой "голубой зоны" Икарии. Я провожу на острове около половины года и веду кулинарную школу в своем деревенском доме. Для меня один неожиданный продукт находится на вершине списка традиционных ингредиентов: мед", - отметила она.

По ее словам, существует множество продуктов, составляющих традиционный рацион жителей так называемых "голубых зон", где люди, как правило, живут дольше.

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"Сырой, густой, вкусный мед, производимый местными пчеловодами на острове и по всей Греции, переплетается с моими самыми ценными воспоминаниями о жизни на Икарии… Мед обладает антибактериальными свойствами, содержит множество антиоксидантов и помогает организму регулировать уровень сахара. На Икарии его считают одним из секретных ингредиентов долголетия, и многие икарийцы начинают свой день с ложки меда", - рассказала Кочилас.

Указывается, что в народной медицине мед употребляют при кашле и боли в горле. Он также является основным продуктом на кухне благодаря своему изысканному, сложному и восхитительно сладкому вкусу.

"Я, наверное, всегда буду предпочитать свежий местный икарийский мед, сырой и чистый, любому другому виду. Когда я нахожусь в Штатах, я покупаю греческий мед либо в местных продуктовых магазинах Греции и Ближнего Востока, либо в Интернете", - добавила американка.

Напомним, ранее УНИАН назвал 5 диетических советов от врача, которые могут помочь вам прожить дольше.

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