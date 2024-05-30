По словам Вальтера Лонго, он никогда не откажется от позднего ужина.

Итальянец Вальтер Лонго всегда занимался вопросами долголетия - особенно в отношении диеты. Он впервые начал широко разбираться в этой теме еще в 1989 году. Сейчас он работает директором лаборатории долголетия и рака в Институте молекулярной онкологии IFOM в Милане (Италия), пишет Make it.

Отмечается, что Лонго, который надеется дожить до 120 лет, знает, что важно учитывать, "что люди могут изменить, а что люди не могут изменить", включая его самого. И называет одну вещь, которую не планирует менять, даже если это может увеличить его шансы прожить дольше.

После десятилетий исследований Лонго пришел к выводу, что "диета является, безусловно, самым важным" фактором долголетия. В то время как он ест продукты, соответствующие средиземноморской диете, которая, согласно исследованиям, может снизить вероятность развития сердечных заболеваний и диабета 2 типа, Лонго говорит, что также важно ежедневно принимать пищу в определенный промежуток времени.

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"Я рекомендую 12 часов голодания каждый день. Скажем, вы едите между 8 утра и 8 вечера, 7 утра - 7 вечера", - говорит эксперт.

По его словам, этот режим питания называется диетой, имитирующей голодание. Кроме того, старая пословица "завтракай, как король, обедай, как принц, ужинай, как нищий" также поддерживается наукой, поскольку способствует улучшению здоровья и тесно связана с диетами людей, которые живут дольше всех в мире. Но ужинать меньшими порциями раньше - это не то, что делает Лонго, и это не идеально для его расписания.

"Я довольно сытно ужинаю, довольно поздно вечером, и это, пожалуй, не идеально, но делает мою жизнь намного легче, если я не обедаю. ... Я не обедаю с понедельника по пятницу, а затем щедро ужинаю", - рассказывает Лонго.

В целом он считает, что негативные последствия "большого" ужина в позднее время дня относительно незначительны.

"Это один из компромиссов, с которыми я живу", - говорит специалист.

Последние секреты долголетия

Недавно был раскрыт "секретный ингредиент долголетия" с греческого острова, где люди доживают до 100 лет. Оказывается, мед содержит множество антиоксидантов и помогает организму регулировать уровень сахара в крови.

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