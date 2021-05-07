В Испании осудили бывшего официанта, который убил и разрезал на куски собственную мать, чтобы съесть.
28-летний Альберто Санчес Гомес жил в Мадриде со своей 68-летней мамой Марией Соледад Гомес, сообщает Daily Mail. В среду, 5 мая, присяжные признали мужчину виновным в убийстве женщины.
Читайте такжеВ Германии арестовали учителя математики, оказавшегося каннибалом-гомосексуаломПо данным следствия, он задушил мать, а затем расчленил ее тело, чтобы "понемногу" есть в течение двух недель вместе со своей собакой. Правоохранители нашли части убитой в холодильнике и ящиках. На кровати обнаружили ее голову, руки и сердце. Отмечается, что тело было разрезано на более чем тысячу кусочков.
Сам осужденный утверждал впоследствии, что совершил убийство в состоянии "психотического эпизода", а также что слышал голоса "соседей, знакомых и знаменитостей", которые приказывали ему убить. На прошлой неделе он заявил, что раскаивается.
Однако присяжные не поверили мужчине. Сообщается также, что он регулярно употреблял наркотики и алкоголь и уже был арестован 12 раз за жестокое обращение с матерью.
Прокуроры требуют для мужчины 15 лет и 5 месяцев тюрьмы. Точный срок заключения будет объявлен в скором времени.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Швеции женщина 28 лет держала взаперти сына: его нашли без зубов и с язвами
- Через полвека: эксперты разгадали шифр известного маньяка "Зодиака"
- Во время стрельбы в метро в Рио-де-Жанейро погибли 25 человек (видео)
- Без вести пропавшая американка пять месяцев жила в палатке, ела мох и траву (фото)
- В Беларуси в честь 9 мая "сожгли" жительниц села (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram