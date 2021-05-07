Прокуроры требуют для мужчины 15 лет и 5 месяцев тюрьмы.

В Испании осудили бывшего официанта, который убил и разрезал на куски собственную мать, чтобы съесть.

28-летний Альберто Санчес Гомес жил в Мадриде со своей 68-летней мамой Марией Соледад Гомес, сообщает Daily Mail. В среду, 5 мая, присяжные признали мужчину виновным в убийстве женщины.

Читайте такжеВ Германии арестовали учителя математики, оказавшегося каннибалом-гомосексуаломПо данным следствия, он задушил мать, а затем расчленил ее тело, чтобы "понемногу" есть в течение двух недель вместе со своей собакой. Правоохранители нашли части убитой в холодильнике и ящиках. На кровати обнаружили ее голову, руки и сердце. Отмечается, что тело было разрезано на более чем тысячу кусочков.

Сам осужденный утверждал впоследствии, что совершил убийство в состоянии "психотического эпизода", а также что слышал голоса "соседей, знакомых и знаменитостей", которые приказывали ему убить. На прошлой неделе он заявил, что раскаивается.

Однако присяжные не поверили мужчине. Сообщается также, что он регулярно употреблял наркотики и алкоголь и уже был арестован 12 раз за жестокое обращение с матерью.

Прокуроры требуют для мужчины 15 лет и 5 месяцев тюрьмы. Точный срок заключения будет объявлен в скором времени.

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Перевод: Катерина Комолова