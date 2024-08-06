На 60-летнего отставного государственного служащего напали с куском дерева.

В Индонезии местный житель убил соседа из-за того, что тот насмехался над его холостяцкой жизнью. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на информацию правоохранительных органов.

"Мужчина в Индонезии убил своего соседа за то, что тот постоянно спрашивал, почему он не женат. В частности, Парлиндунган Сирегар, 45 лет, напал на 60-летнего Асгима Ирианто, отставного государственного служащего, с куском дерева около 8 вечера 29 июля... Инцидент произошел в Тапанули Селатан на севере Суматры", - пишет издание.

Помощник комиссара полиции Мария Марпаунг заявила, что Ирианто убежал после того, как Сирегар напал на него, но упал после удара по голове. Сирегар продолжал избивать его, пока не вмешались другие соседи.

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Люди отвезли пострадавшего в местный общественный медицинский центр, но он умер по дороге в больницу.

Сирегар был арестован вскоре после этого и признался в умышленном убийстве своего соседа.

"Он был полон решимости избить Асгима до смерти из-за частых насмешек по поводу его холостого статуса", - сказала Марпаунг.

Полиция заявила, что соседи не имели особо теплых отношений. Они часто спорили, например, из-за того, что курица одного из них лезет в курятник другого.

Издание отмечает, что это не единственный случай, когда в Индонезии случилось убийство по "смешной" причине. Например, в прошлом месяце мужчина зарезал своего друга якобы после того, как они поспорили о том, что было раньше, курица или яйцо. Подозреваемый нанес по меньшей мере 15 ножевых ранений Кадиру Маркусу из округа Муна в провинции Юго-Восточный Сулавеси 24 июля после того, как они вступили в жару из-за "загадки".

Россиянка попыталась убить украинку, чтобы жить в США по ее документам

Напомним, в США россиянку Викторию Насирову признали виновной в попытке убить своего косметолога - украинку Ольгу Цвик. В частности, в 2016 году злоумышленница пыталась отравить женщину чизкейком с большой дозой сильного успокоительного (феназепам), чтобы жить по ее паспорту.

Цвик выжила, а когда вернулась из больницы - обнаружила, что ее документы были похищены. Речь идет о паспорте и разрешении на работу в США. Кроме того, россиянка забрала драгоценности и 4 тысячи долларов. Отмечается, что обе женщины имели темные волосы, одинаковый цвет кожи и говорили по-русски.

Во время встречи россиянка съела два кусочка чизкейка, а третий - предложила Цвик. Пострадавшую начало тошнить после чего она потеряла сознание. На следующий день Цвик нашла без сознания ее подруга. Возле девушки были разбросаны таблетки, чтобы инсценировать самоубийство.

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