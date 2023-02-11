Злоумышленница пыталась инсценировать самоубийство, однако украинка выжила.

В США россиянку Викторию Насирову признали виновной в попытке убить своего косметолога - украинку Ольгу Цвик. Срок заключения еще обсуждается. В 2016 году злоумышленница пыталась отравить женщину чизкейком с большой дозой сильного успокоительного (феназепам), чтобы жить по ее паспорту.

Как пишет BBC, Цвик выжила, а когда вернулась из больницы, обнаружила, что ее документы были украдены. Речь идет о паспорте и разрешении на работу в США. Кроме того, россиянка забрала драгоценности и 4 тысячи долларов. Отмечается, что обе женщины имели темные волосы, одинаковый цвет кожи и говорили на русском.

Во время встречи россиянка съела два кусочка чизкейка, а третий - предложила Цвик. Пострадавшую начало тошнить после чего она потеряла сознание. На следующий день Цвик нашла без сознания ее подруга. Вокруг девушки были разбросаны таблетки, чтобы инсценировать самоубийство.

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Указывается, что для Насировой это не первые проблемы с законом. В 2015 году Интерпол выдал сообщение о ее аресте из-за убийства женщины в России годом ранее. Россиянка убила соседку и похитила ее сбережения.

Необычные убийства

Сейчас во Франции расследуют загадочное убийство. Правоохранители уверены, что преступление произошло, однако нет тела и невозможно установить, кто был жертвой.

В то же время в Германии 23-вещьна женщина иракского происхождения попыталась инсценировать собственную смерть и даже совершила ради этого убийство. Двойника для своих целей она искала в социальных сетях.

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