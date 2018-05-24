В России произошло массовое убийство: мужчина застрелил пятерых человек и покончил с собой

Мужчина переехал в Булгунняхтах десять лет назад. Его считали странным, он почти ни с кем не общался, а сегодня взял своё ружьё и пошёл стрелять по соседям.

В Якутии (субъект Российской Федерации, республика в её составе) произошло массовое убийство. В селе Булгунняхтах мужчина застрелил пятерых человек, в том числе и ребенка, и застрелился сам.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Жертвы стрелка Александра Новикова были его соседями.

По словам жителей села мужчина переехал в Булгунняхтах десять лет назад. Его считали странным, он почти ни с кем не общался, жил один в доме с заколоченными окнами. Правда, агрессии мужчина никогда не проявлял, никаких жалоб на него не поступало.

Сегодня Новиков взял своё зарегистрированное ружьё и пошёл стрелять по соседям. Мужчина убил пятерых человек и застрелился.

"Новиков жил на Лесной, он вышел из дома и стал стрелять из охотничьего ружья в прохожих, застрелил женщину с ребенком, убил соседа, выбежавшего на звуки выстрелов", - рассказывают жители села.

Как сообщал УНИАН, в Марселе неизвестные открыли стрельбу из автомата Калашникова. Злоумышленники открыли огонь неподалеку от культурного пространства, известного как La Busserine.