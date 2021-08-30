Два десятка бандитов перекрывали дороги горящими машинами, установили взрывные устройства по всему городу и захватили заложников.

В Бразилии банда вооруженных грабителей напала на несколько банков, захватила заложников и пыталась скрыться от полиции.

Грабители атаковали три банка в центре города Арасатуба рано утром в понедельник, 30 августа, по местному времени (днем по Киеву - УНИАН), пишет BBC.

Изначально сообщалось о более чем 50 нападавших, однако, по данным правоохранителей, в ограблении приняли участие около 20 человек. Чтобы сбежать от полиции, они перекрывали дороги горящими автомобилями, установили взрывные устройства по всему городу и захватили заложников.

Судя по видео из социальных сетей, заложников среди прочего привязывали на автомобили. По информации СМИ, для наблюдения за передвижениями полиции с воздуха преступники использовали дроны.

Читайте такжеВ Париже мужчина на самокате ограбил ювелиров на два миллиона евро: очевидцы отвлеклись на Ван Дама (видео)Позже полиции удалось установить контроль над центром города. Известно о трех арестованных грабителях.

В результате ограблений по меньшей мере три человека были убиты, в том числе один подозреваемый. Он и еще одна женщина погибли за пределами города, когда банда пыталась бежать. Третьим погибших считается человек, которого бандиты убили, потому что он их снимал.

Кроме того, серьезное ранение получил 25-летний велосипедист: одно из взрывных устройств, заложенных бандой, сработало, когда он проезжал мимо. В больнице парню ампутировали обе ноги. Еще трое мужчин госпитализированы с пулевыми ранениями.

По словам полиции, в городе все еще были не обнаружены по крайней мере 14 взрывных устройств, датчики которых срабатывают от тепла либо движения. Людей просят не выходить на улицы.

Сколько денег украла банда, пока неизвестно. О судьбе заложников также не сообщается.

Это не первый случай, когда город Арасатуба становится жертвой грабителей. В 2017 году преступники взяли под контроль несколько стратегических точек по всему городу, атаковали полицейские участки и заблокировали дороги, когда грабили частную охранную фирму.

Такие хорошо спланированные ограбления - часть явления, которое бразильцы называют новым "кангасу", употребляя термин, впервые использованный для описания бразильского бандитизма 1920-х - 1930-х годов. Десятки преступников участвуют в одном рейде, многие из них хорошо вооружены автоматами, а иногда и взрывчаткой.

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Автор: Катерина Комолова