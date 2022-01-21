Петиция в защиту мелких грызунов набрала уже более 36 тысяч голосов.

Жители Гонконга стали на защиту хомячков и других мелких грызунов, которых власти решили уничтожить из-за коронавируса. Для спасения животных создали петицию.

Об этом свидетельствуют данные ресурса change.org.

Любители животных в Гонконге встревожены желание властей убить хомяков и других мелких млекопитающих, в том числе шиншилл, кроликов и морских свинок. В связи с этим неравнодушные люди создали петицию, направленную на защиту животных.

На данный момент документ подписали более 36 тысяч человек. При этом Общество по предотвращению жестокого обращения с животными осудило варварское решение.

Волонтеры перехватывали клетки с хомяками под носом у чиновников. В свою очередь зоозащитникам власти пригрозили судами.

Как ранее сообщал УНИАН, санитарные власти Гонконга призвали зоомагазины и недавних покупателей сдать на эвтаназию около 2 тысяч хомяков из-за подозрений на первый возможный случай передачи коронавируса людям от домашних животных.

Власти издали соответствующий указ после того, как коронавирус обнаружили у 23-летней работницы и одной посетительницы зоомагазина, в котором продавались хомяки.

Коронавирус у животных - что известно

Случаи заражения коронавирусом животных неоднократно были зафиксированы в разных странах. Так, в апреле 2020 года антитела к COVID-19 обнаружили у более чем десятка кошек в Ухане. Тогда же случаи заражения кошек коронавирусом выявили в США, в июле — в Великобритании, в январе 2021-го — в Санкт-Петербурге и т.д.

Это не первый случай, когда животных убивают из-за обнаружения у них COVID-19. Так, в ноябре-декабре 2020 года после обнаружения у 214 жителей Дании коронавируса, полученного от норок, в стране убили около 15,4 млн этих животных.

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