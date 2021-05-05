Ранее у львов обнаружили признаки респираторного дистресса.

В индийском зоопарке коронавирус обнаружили у восьми львов.

Читайте такжеВ заповедник в Одесской области прилетели краснокнижные дерихвостыОб этом пишет Reuters.

Пока нет доказательств того, что животные могут передавать эту болезнь людям.

Руководство зоопарка города Хайдарабад передало образцы в исследовательскую лабораторию.

Ранее у львов обнаружили признаки респираторного дистресса. Зоологический парк временно закрыли.

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Автор: Людмила Жерновская