Зоологический парк временно закрыли / фото УНИАН
В индийском зоопарке коронавирус обнаружили у восьми львов.
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Пока нет доказательств того, что животные могут передавать эту болезнь людям.
Руководство зоопарка города Хайдарабад передало образцы в исследовательскую лабораторию.
Ранее у львов обнаружили признаки респираторного дистресса. Зоологический парк временно закрыли.
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