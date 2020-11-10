Власти столкнулись с юридическими препятствиями.

Правительство Дании не имеет правовых оснований для уничтожения 17 миллионов норок после обнаружения у них мутировавшего штамма коронавируса.

Читайте такжеБритания запретила въезд туристов из Дании из-за коронавируса у норокВласти столкнулись с юридическими препятствиями, пишет Reuters.

Во вторник правительство выдвинет наспех разработанный закон в поддержку отбраковки.

Однако в оппозиции заявили, что не позволят проекту обойти обычный 30-дневный законодательный процесс. Они говорят, что отбраковка здоровой норки не должна была начаться до того, как были разработаны планы по выплате компенсаций владельцам и работникам примерно 1100 норковых ферм.

Правительство заявило, что фермерам будет выплачена компенсация и что оно будет продолжать добиваться принятия этого закона как можно скорее.

Коронавирус у норок: что известно

В Дании обнаружено 214 случаев передачи нового коронавируса от норок человеку. Штамм мутировавшего коронавируса, из-за которого Дания начала уничтожать 17 млн норок, обнаружен у 12 человек (11 в Северной Ютландии, один - на острове Зеландия) и на пяти норковых фермах.

Отметим, инфицирование норок коронавирусом зарегистрировано, кроме Дании, еще в пяти странах. По данным ВОЗ, норки «заражаются от инфицированных коронавирусом людей».

Пока нет доказательств того, что вспышка мутантных штаммов вируса SARS-CoV-2 на датских норковых фермах угрожает разработке успешной вакцины против COVID-19, заявили представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения заявила, что миру нужно заняться подготовкой к новой пандемии.

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Автор: Людмила Жерновская