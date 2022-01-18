Зараженных животных выявили в одном из зоомагазинов города.

Санитарные власти Гонконга призвали зоомагазины и недавних покупателей сдать на эвтаназию около 2 тысячам хомяков из-за подозрений на первый возможный случай передачи коронавируса людям от домашних животных.

Как сообщила газета South China Morning Post, власти издали соответствующий указ после того, как коронавирус обнаружили у 23-летней работницы и одной посетительницы зоомагазина, в котором продавались хомяки. Позже Дельта-штамм подтвердили у 11 хомяков, взятых из этого магазина. Специалисты предположили, что сотрудница могла заразиться от хомяка, привезенного из-за рубежа.

Директор по сельскому хозяйству, рыболовству и охране окружающей среды Лян Сюфэй также объявил, что все владельцы, купившие хомяков не позднее 22 декабря, должны будут сдать их обратно.

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"Мы оценили риски, связанные с этими животными, и они оказались относительно высоки. Поэтому приняли решение во благо общественного здравоохранения", - сказал он.

Отметим, случаи заражения коронавирусом животных неоднократно были зафиксированы в разных странах. Так, в апреле 2020 года антитела к COVID-19 обнаружили у более чем десятка кошек в Ухане. Тогда же случаи заражения кошек коронавирусом выявили в США, в июле — в Великобритании, в январе 2021-го — в Санкт-Петербурге и т.д.

Это не первый случай, когда животных убивают из-за обнаружения у них COVID-19. Так, в ноябре-декабре 2020 года после обнаружения у 214 жителей Дании коронавируса, полученного от норок, в стране убили около 15,4 млн этих животных.

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