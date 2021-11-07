Считается, что это первые гиены с подтвержденным COVID-19 в мире.

В зоопарке Денвера в США две гиены заразились коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом в субботу, 6 ноября, зоопарк сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня мы подтвердили, что у двух наших гиен - Нгози, 22 года, и Кибо, 23 года, положительный результат на вирус, вызывающий COVID-19. Результаты были подтверждены в Лаборатории ветеринарной диагностики Университета штата Колорадо в Форт-Коллинзе, штат Колорадо, а также в лаборатории Национальной ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства США. Считается, что это первые гиены с подтвержденным COVID-19 в мире", - говорится в сообщении.

По словам персонала, у обоих животных очень легкие симптомы, включая небольшую вялость, выделения из носа и периодический кашель. При этом в зоопарке отмечают, что гиены в целом очень выносливые животные и даже довольно устойчивы к сибирской язве, бешенству и чумке.

Между тем, другие животные в зоопарке, у которых за последние недели был обнаружен COVID-19, либо уже полностью выздоровели, либо находятся на пути к полному выздоровлению.

"Два наших тигра - Юрий и Никита - избавились от вируса и вернули себе нормальное здоровье, а все наши 11 львов либо полностью выздоровели, либо демонстрируют снижение уровня вируса. На основании многочисленных отчетов теперь мы знаем, что многие виды могут быть восприимчивы к COVID-19. Мы продолжаем проявлять высочайший уровень осторожности при работе со всеми нашими 3 000 животных и 450 другими видами", - говорят в зоопарке.

Коронавирус у животных: что известно

Как сообщал УНИАН, в мае прошлого года в России подтвердили первый случай заражения домашней кошки коронавирусом. Летом того же года COVID-19 впервые в Британии подтвердили у домашней кошки. Вероятно, животное заразилось от своих хозяев.

Читайте такжеКобра выползла из унитаза и укусила мужчину за половой органВ Дании в начале ноября 2020-го обнаружили несколько сотен случаев передачи коронавируса от норок людям. Власти страны решили уничтожить местных норок из-за мутации коронавируса, которую нашли у животных.

Датские фермеры вынуждены были убить сразу более 10 миллионов норок, которых выращивали ради меха. Однако ученые выяснили, что коронавирусом инфицированы норки не только в Дании, но и в других странах мира.

В декабре коронавирус обнаружили у четырех львов из зоопарка Барселоны. Животных протестировали после того, как смотрители заметили у них легкие симптомы.

В феврале 2021-го в Латвии нашли собаку с антителами против SARS-CoV-2. А в апреле положительный результат теста на COVID-19 дали выдры из океанариума Джорджии.

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Автор: Катерина Комолова