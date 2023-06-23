Мужчина убеждает суд, что это было случайное убийство.

В Германии бойфренд застрелил 39-летнюю украинку, которая сбежала туда от войны вместе с десятилетней дочкой.

Как сообщает Bild, 39-летняя Юлия приехала с дочку в Германию весной 2022 года. Женщина планировала построить новую жизнь, но нашла смерть.

По данным издания, Юлия жила со своим 50 – летним возлюбленным-немцем Францем. Он и стал убийцей. Во время совершения преступления уровень алкоголя в его крови составлял 1,4 промилле. Обвиняемый убеждает, убийство было случайным. В доме было оружие, ведь Франц является охотником.

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"Юля не могла поверить, что у меня есть тяжелое оружие, она очень хотела увидеть мои игрушки... Затем она приставила пистолет к шее и сказала: "Нажимай на курок". И вдруг раздался выстрел. Случайно..."- Сказал Франц.

Впрочем, ни судья, ни полиция в эту версию не верят. Полицейские, прибывшие на вызов, вспоминают, что во время задержания подозреваемый "выглядел абсолютно адекватным". Хоть Франц и был в состоянии алкогольного опьянения, однако говорил разборчиво.

"Поскольку я сам понимаю русский язык, смог с ним пообщаться. Он четко сказал: "Я стрелял", – рассказал один из полицейских.

Еще один офицер добавил, что обвиняемый выглядел совершенно хладнокровным. Он вел себя спокойно и просил закурить.

Подобные случаи

Ранее в Таиланде 25-летний поляк убил и пытался расчленить свою подругу-украинку, а после предпринял попытку побега в соседнюю Камбоджу.

Перед этим в Италии мужчина избил и изнасиловал 25-летнюю украинку. Насильник и жертва познакомились в ночном клубе и затем отправились к мужчие домой. Там агрессор несколько раз ударил женщину головой о стену, а после надругался над ней.

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