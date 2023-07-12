Полиция Норвегии подозревает в убийстве мужа украинки, от которого она уехала из страны.

В норвежском городе Берген убили гражданку Украины. 30-летняя женщина приехала в эту страну вместе с 2-летним сыном, спасаясь от войны.

Как сообщают "Факты", женщина по имени Катерина Кожома и ее сын уехали в Норвегию в начале этого года из города Терновка в Днепропетровской области.

Как рассказала подруга погибшей, у Катерины практически не было родственников, поскольку все умерли, а осталась только сестра. До отъезда в Норвегию у женщины в Киеве была руководящая должность в IT-компании и муж-азербайджанец по имени Михаил. У пары в 2020 родился сын. Подруга Катерины рассказала, что потом между ними появились разногласия, и из Украины женщина уехала только с сыном.

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Однако, Михаил добрался до Норвегии и нашел супругу и сына. Уже там украинка обратилась в полицию. Но полицейские отнеслись ко всему лояльно и разрешили отцу наведываться к сыну.

Подруга погибшей женщины вспоминает, что незадолго до смерти та еще выкладывала фото в соцсети, а 7 июля ее не стало. Что произошло в тот трагический вечер неизвестно. Украинку с множественными ножевыми ранениями нашли сотрудники гостиницы, в которой она проживала. Они вызвали полицию и скорую помощь.

Катерину госпитализировали, но врачи спасти ее не смогли - она умерла в реанимации.

В убийстве подозревают ее мужа - 30-летнего Михаила. Его арестовали в тот же день, возле гостиницы. У него было разрешение на временное пребывание в Норвегии до 2024 года. Сейчас он находится в следственном изоляторе.

По данным полиции, ребенка в момент убийства рядом с мамой не было. Службы передали ребенка женщине, которая за ним ухаживает. Сестра погибшей уже занялась оформлением всех необходимых бумаг по опеке над ребенком.

В Норвегии украинку кремируют, а урну с прахом отправят на родину, чтобы близкие смогли ее похоронить.

Инциденты с украинцами за рубежом

Время от времени за рубежом происходят инциденты с гражданами Украины. Так, 26 июня в Германии бойфренд застрелил 39-летнюю украинку, которая сбежала туда от войны вместе с 10-летней дочерью.

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