Продать доллар можно в среднем по курсу 45,04 грн, а евро – 49,33 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 26 ноября, снизился на 6 копеек и составляет 45,66 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 45,04 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 8 копеек и составляет 50,11 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 49,33 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменинках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 45,54 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 45,40 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 50,15 грн/евро, а курс продажи – 49,90 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 26 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 45,27 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также укрепила свои позиции. Официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 49,53 гривни за один евро, то есть гривня выросла также на 8 копеек.

"Черная пятница" может побудить часть украинцев обменять валюту для крупных покупок, что может привести к увеличению предложения наличной валюты. Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что курс доллара в Украине до 28 ноября будет находиться в пределах 45,1–45,75 гривни на межбанковском рынке и 45,5–46,2 гривни на наличном рынке.

Вас также могут заинтересовать новости: