Эти четыре страны являются крупными чистыми получателями средств из бюджета Евросоюза.

Лидеры Европейского Союза в четверг, 26 ноября, должны обсудить следующий семилетний бюджет блока и вопрос о финансировании Украины в размере 45 миллиардов евро. Словакия, Чехия, Венгрия и Болгария выступают против, пишет со ссылкой на источники агентство Reuters.

ЕС стремится привлечь для Киева 45 млрд евро совместных заимствований на 2027 год. Кредит Украине будет погашен только тогда, когда Россия выплатит репарации. Одна из главных тем для споров – вопрос о том, должны ли все страны-члены Евросоюза внести свой вклад в предоставление Украине займа.

Единодушие – принципиальная позиция Германии и ряда других стран. В то же время Словакия, Чехия, Венгрия и Болгария не желают предоставлять деньги Киеву. Эти четыре страны – чистые получатели средств из бюджета ЕС.

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Финансирование Украины со стороны ЕС

Бюджет на 2028–2034 годы предусматривает выделение Украине до 100 млрд евро – преимущественно на нужды обороны и бюджетную поддержку. По словам дипломатов, этой суммы недостаточно для покрытия потребностей страны.

ЕС также намерен занять 45 миллиардов евро для помощи Киеву в 2027 году посредством займа, обеспеченного текущим бюджетом ЕС, срок действия которого истекает в конце следующего года. Эти средства должны быть возвращены после того, как Россия выплатит Киеву репарации за войну.

В 2027 году страны, не входящие в ЕС – в частности, Великобритания, Норвегия, Япония, Швейцария и Канада – предоставят Украине еще 25 миллиардов евро. Общая сумма в 70 миллиардов евро позволит покрыть дефицит финансирования, с которым Киев столкнется в следующем году.

Бюджет ЕС на 2028–2034 годы

Согласно последнему предложению, бюджет ЕС на 2028–2034 годы составит 1,582 трлн евро, включая 140 млрд евро на погашение долгов, связанных с пандемией.

Хотя бюджет вступит в силу только в 2028 году, лидеры стремятся заключить соглашение до конца текущего года, поскольку в следующем году во Франции, Италии, Польше, Греции, Эстонии, Финляндии и Словакии состоятся выборы, что может осложнить переговоры. Для утверждения семилетнего бюджета требуется единодушное согласие всех 27 государств-членов.

Крупнейшая статья расходов составляет около 740 миллиардов евро – это поддержка европейских фермеров, а также помощь беднейшим регионам ЕС для сокращения разрыва в развитии по сравнению с более богатыми регионами.

Международная помощь Украине – главные новости

Новый кредит Киеву в размере 45 миллиардов евро имеет много общего с займом на 90 миллиардов евро, о котором лидеры договорились в декабре прошлого года. Заем будет состоять из двух компонентов: до 25 млрд евро будет направлено на военную помощь, а до 20 млрд евро – на общую бюджетную поддержку. При этом выплаты могут растянуться до конца 2028 года.

В целом Украина должна получить в 2026 году около 82 млрд долларов, по подсчетам Нацбанка. В следующем году прогнозные цифры составляют 87 млрд долларов, что позволит поддерживать международные резервы на комфортном уровне.

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