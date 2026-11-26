Эта находка противоречит устоявшимся представлениям о вулканической активности под огромным давлением воды и может изменить понимание геологических процессов на дне океана.

На глубине более 6 км в Марианской впадине ученые обнаружили необычные вулканические отложения, напоминающие следы мощного пирокластического потока – такого же, который когда-то погреб Помпеи во время извержения Везувия. Находка удивила исследователей, ведь огромное давление воды на такой глубине должно было бы препятствовать взрывной вулканической активности. Это открытие может изменить представления о геологических процессах на дне океана. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Earth Science.

В конце 2024 года ученые отправились исследовать подводный склон вблизи Бездны Челленджера – самой глубокой известной точки Мирового океана. Для этого они использовали дистанционно управляемый подводный аппарат Jason/Medea, разработанный Океанографическим институтом Вудс-Хоул.

Во время одного из погружений на глубине 6148 метров камеры зафиксировали необычные слои горных пород. Их поверхность напоминала затвердевшую и растрескавшуюся массу.

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Геологи отобрали образцы для лабораторного анализа. Исследование минерального состава и структуры показало, что породы имеют вулканическое происхождение.

Больше всего ученых удивили признаки пирокластического потока – смеси раскаленных газов, вулканического пепла и обломков горных пород, которая образуется во время взрывных извержений.

Подобный поток в 79 году нашей эры уничтожил Помпеи и другие города вблизи Везувия.

"Это совершенно неожиданно", – заявил Роберт Стерн, геолог Техасского университета в Далласе и один из авторов исследования.

Почему на такой глубине не должно было произойти взрывного извержения вулкана

Главная загадка открытия связана с давлением воды. На глубине более шести километров оно примерно в 600 раз превышает атмосферное давление на поверхности Земли.

Обычно взрывное извержение происходит из-за высвобождения газов, растворенных в магме. Когда расплавленная порода поднимается к поверхности, давление уменьшается, газы расширяются и образуют пузырьки. Они разрывают магму на мелкие фрагменты, которые выбрасываются наружу.

Однако на большой глубине огромная масса воды препятствует быстрому расширению газов. Из-за этого ученые ранее предполагали, что вулканическая активность в таких условиях должна проявляться преимущественно в виде медленных потоков лавы, а не мощных взрывов.

Обнаруженные породы свидетельствуют о том, что этот процесс может быть значительно сложнее, чем считалось ранее.

Ученые предполагают, что необычную роль могла сыграть сверхкритическая вода

Одно из возможных объяснений находки связано с особым состоянием воды, которое называют сверхкритической жидкостью.

При определенных температурах и давлении вода теряет привычные свойства жидкости и газа и переходит в промежуточное состояние.

Исследователи предполагают, что такая вода могла повлиять на поведение магмы во время извержения. Она способна расширяться медленнее, чем обычный пар на поверхности, но в то же время нарушать структуру расплавленной породы и разделять ее на мелкие фрагменты.

Впоследствии эти частицы могли объединиться в поток и двигаться вдоль подводного склона. Впрочем, пока это лишь одна из гипотез, которую еще предстоит проверить.

Необычная находка может изменить представления о формировании Марианской впадины

Исследователей интересует не только происхождение вулканических пород, но и то, почему магма вообще образовалась в этой части океана.

Марианская впадина возникла в зоне столкновения тектонических плит, где Тихоокеанская плита погружается под плиту Филиппинского моря и постепенно опускается в мантию Земли.

В таких районах обычно формируются вулканические дуги. Однако местность, где обнаружили необычные отложения, ранее считалась слишком холодной для нормального образования магмы.

Авторы исследования предполагают, что здесь могут происходить нетипичные тектонические процессы. Земная кора растягивается, что потенциально позволяет горячему материалу из более глубоких слоев планеты подниматься ближе к поверхности.

Эти процессы также могут объяснять, почему Тихоокеанская плита вблизи Бездны Челленджера погружается под особенно крутым углом.

Точный возраст извержения и происхождение вулканических пород остаются загадкой

Несмотря на важность открытия, ученые пока не могут определить, когда именно произошло извержение и откуда поступил вулканический материал.

Найденное вулканическое стекло дает основания предполагать, что геологическое событие произошло относительно недавно. Оно постепенно разрушается под воздействием морской воды.

Роберт Стерн считает, что отложения не могут быть миллионов лет, однако для более точного определения возраста необходимы дополнительные исследования.

Ученые также планируют выяснить химический состав магмы и определить, сколько воды и углекислого газа она содержала. Это поможет понять, как вулканическая порода могла распадаться под огромным давлением.

Дальнейшие исследования затрудняются техническим ограничением: подводный аппарат Jason/Medea способен погружаться примерно до 6500 метров. То есть самые глубокие участки Марианской впадины остаются для него недоступными.

Ученые надеются, что следующие экспедиции помогут разгадать загадку необычных вулканических отложений и выяснить, какие процессы происходят в одной из наименее исследованных частей планеты.

Марианская впадина – интересные новости

Ранее стало известно, что ученые извлекли из Марианской впадины фаговый вирус vB_HmeY_H4907 изнутри бактерии-хозяина на глубине 8900 метров.

Это та же группа микроорганизмов, которые разъедают затонувший "Титаник", а рассматриваемый вид-хозяин обитает в условиях крайнего холода, высокого давления и бедности питательными веществами в самых глубоких впадинах океана.

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