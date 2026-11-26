35-летняя украинка Виталина Корниенко, которая воспитывает двоих детей и сейчас проживает во Франции, рассказала, почему не планирует возвращаться в Украину после окончания войны. Женщина заявляет, что за границей чувствует себя в большей безопасности, получает поддержку и видит больше возможностей для будущего своих детей. Ее откровенное видео вызвало бурную дискуссию в соцсетях.
В видео женщина призналась, что в Украину возвращаться не собирается ради безопасности детей. Она также обратилась к другим украинцам с вопросом, хотят ли они возвращаться домой. Ее рассказ вызвал значительный резонанс: пост собрал почти 12 тысяч реакций, а более 4 тысяч пользователей оставили комментарии.
Мнения аудитории разделились. Часть людей осудила позицию женщины, другие согласились, что безопасность детей и возможность обеспечить им нормальную жизнь являются весомыми аргументами для пребывания за границей. Некоторые пользователи также поставили под сомнение цель публикации такого видео.
Сама Виталина подчеркнула, что не боится осуждения и прежде всего думает о будущем своей семьи:
"Можете меня осуждать, мне всё равно. Для меня самое главное, чтобы я и мои дети были в безопасности и могли строить свою жизнь и жить, а не выживать".
В комментарии ТСН Виталина рассказала, что самостоятельно воспитывает двоих детей в возрасте 12 и 10 лет. По её словам, одним из главных факторов, повлиявших на решение остаться за границей, стал негативный опыт домашнего насилия и отсутствие надлежащей защиты со стороны украинских правоохранителей.
Женщина рассказала, что девять лет назад её бывший муж применял к ней физическое насилие. Когда она обратилась в полицию, правоохранители назвали ситуацию "семейными разборками" и уехали.
По словам Виталины, у бывшего мужа были связи, из-за которых она не могла добиться справедливости. Женщина призналась, что настолько боялась его, что даже не поднимала вопрос об алиментах.
"Из-за таких отношений дети получили психологическую травму, я водила их к психологу. Из-за стресса дочь заболела сахарным диабетом. Мужчина меня запугивал. Я тогда ничего не смогла решить, а у него были связи. Другими словами – коррупция", – рассказала украинка.
После развода она осталась одна с детьми в съемной квартире в Киеве. На ней лежали все финансовые расходы, бытовые вопросы и ответственность за воспитание детей.
Виталина уехала из Украины в марте 2022 года
Женщина подчеркивает, что не планировала уезжать из Украины. До полномасштабного вторжения у нее была хорошая работа, перспектива занять должность директора по развитию автомобильной компании, личный водитель и стабильный доход. Также в рамках рабочих поездок она побывала более чем в 30 странах.
Однако после начала большой войны ситуация изменилась. Виталина с детьми пряталась от обстрелов в подвале, а дети начали болеть. В марте 2022 года она решила уехать.
Сначала семья отправилась в Польшу, а оттуда – в Германию. Однако там, по словам украинки, условия проживания оказались невыносимыми из-за поведения мужчины, у которого они остановились. Впоследствии Виталина переехала с детьми в Словению, где прожила восемь месяцев.
Позже женщина переехала во Францию. Она также рассказала, что после отъезда узнала об ограблении своей съемной квартиры в Киеве.
Во Франции украинка планирует реализовать собственный проект
Сейчас Виталина с детьми живет в доме французской семьи, состоящей из супругов и пятерых детей. По ее словам, эти люди помогают ей адаптироваться, оформлять документы и налаживать жизнь в новой стране.
Женщина отмечает, что во Франции видит больше возможностей для матерей, самостоятельно воспитывающих детей. В частности, государство может оплачивать услуги няни, если женщина работает.
"В Европе мама действительно защищена, и страна заботится о ней, в том числе и в финансовом плане. Она может встать на ноги!" – пояснила Виталина.
Кроме того, украинка изучает французский язык и планирует реализовать собственный проект, связанный с предотвращением детских самоубийств и помощью детям. По её словам, в местной мэрии сообщили, что страна может профинансировать эту инициативу.
Украинка заявила, что не видит для себя будущего на родине
Объясняя нежелание возвращаться, Виталина упомянула не только о безопасности, но и о коррупции, социальной защите и перспективах в пожилом возрасте.
Она считает, что в Украине нет достаточной защиты от бывшего мужа, а способности и профессиональные качества человека не всегда дают возможность добиться успеха без денег и связей.
Отдельно женщина сравнила пенсионное обеспечение в Украине и Франции. Она выразила опасения, что украинская пенсия не позволит ей достойно жить в пожилом возрасте.
"Я считаю, что в Украине нет защиты для меня и детей от бывшего мужа. Я считаю, что в Украине не очень ценят умных людей, а я считаю, что я не глупая. Далее – ситуация с безопасностью в Украине. Далее – какой будет моя пенсия в Украине? 52 евро? Здесь, во Франции, пожилые люди действительно наслаждаются жизнью, посещают рестораны, могут себе это позволить на пенсию. В Украине я такого не видела", – заявила она.
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