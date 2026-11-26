Женщина откровенно рассказала о домашнем насилии, коррупции и отсутствии защиты в Украине и объяснила, почему хочет остаться за границей.

35-летняя украинка Виталина Корниенко, которая воспитывает двоих детей и сейчас проживает во Франции, рассказала, почему не планирует возвращаться в Украину после окончания войны. Женщина заявляет, что за границей чувствует себя в большей безопасности, получает поддержку и видит больше возможностей для будущего своих детей. Ее откровенное видео вызвало бурную дискуссию в соцсетях.

В видео женщина призналась, что в Украину возвращаться не собирается ради безопасности детей. Она также обратилась к другим украинцам с вопросом, хотят ли они возвращаться домой. Ее рассказ вызвал значительный резонанс: пост собрал почти 12 тысяч реакций, а более 4 тысяч пользователей оставили комментарии.

Мнения аудитории разделились. Часть людей осудила позицию женщины, другие согласились, что безопасность детей и возможность обеспечить им нормальную жизнь являются весомыми аргументами для пребывания за границей. Некоторые пользователи также поставили под сомнение цель публикации такого видео.

Видео дня

Сама Виталина подчеркнула, что не боится осуждения и прежде всего думает о будущем своей семьи:

"Можете меня осуждать, мне всё равно. Для меня самое главное, чтобы я и мои дети были в безопасности и могли строить свою жизнь и жить, а не выживать".

В комментарии ТСН Виталина рассказала, что самостоятельно воспитывает двоих детей в возрасте 12 и 10 лет. По её словам, одним из главных факторов, повлиявших на решение остаться за границей, стал негативный опыт домашнего насилия и отсутствие надлежащей защиты со стороны украинских правоохранителей.

Женщина рассказала, что девять лет назад её бывший муж применял к ней физическое насилие. Когда она обратилась в полицию, правоохранители назвали ситуацию "семейными разборками" и уехали.

По словам Виталины, у бывшего мужа были связи, из-за которых она не могла добиться справедливости. Женщина призналась, что настолько боялась его, что даже не поднимала вопрос об алиментах.

"Из-за таких отношений дети получили психологическую травму, я водила их к психологу. Из-за стресса дочь заболела сахарным диабетом. Мужчина меня запугивал. Я тогда ничего не смогла решить, а у него были связи. Другими словами – коррупция", – рассказала украинка.

После развода она осталась одна с детьми в съемной квартире в Киеве. На ней лежали все финансовые расходы, бытовые вопросы и ответственность за воспитание детей.

Виталина уехала из Украины в марте 2022 года

Женщина подчеркивает, что не планировала уезжать из Украины. До полномасштабного вторжения у нее была хорошая работа, перспектива занять должность директора по развитию автомобильной компании, личный водитель и стабильный доход. Также в рамках рабочих поездок она побывала более чем в 30 странах.

Однако после начала большой войны ситуация изменилась. Виталина с детьми пряталась от обстрелов в подвале, а дети начали болеть. В марте 2022 года она решила уехать.

Сначала семья отправилась в Польшу, а оттуда – в Германию. Однако там, по словам украинки, условия проживания оказались невыносимыми из-за поведения мужчины, у которого они остановились. Впоследствии Виталина переехала с детьми в Словению, где прожила восемь месяцев.

Позже женщина переехала во Францию. Она также рассказала, что после отъезда узнала об ограблении своей съемной квартиры в Киеве.

Во Франции украинка планирует реализовать собственный проект

Сейчас Виталина с детьми живет в доме французской семьи, состоящей из супругов и пятерых детей. По ее словам, эти люди помогают ей адаптироваться, оформлять документы и налаживать жизнь в новой стране.

Женщина отмечает, что во Франции видит больше возможностей для матерей, самостоятельно воспитывающих детей. В частности, государство может оплачивать услуги няни, если женщина работает.

"В Европе мама действительно защищена, и страна заботится о ней, в том числе и в финансовом плане. Она может встать на ноги!" – пояснила Виталина.

Кроме того, украинка изучает французский язык и планирует реализовать собственный проект, связанный с предотвращением детских самоубийств и помощью детям. По её словам, в местной мэрии сообщили, что страна может профинансировать эту инициативу.

Украинка заявила, что не видит для себя будущего на родине

Объясняя нежелание возвращаться, Виталина упомянула не только о безопасности, но и о коррупции, социальной защите и перспективах в пожилом возрасте.

Она считает, что в Украине нет достаточной защиты от бывшего мужа, а способности и профессиональные качества человека не всегда дают возможность добиться успеха без денег и связей.

Отдельно женщина сравнила пенсионное обеспечение в Украине и Франции. Она выразила опасения, что украинская пенсия не позволит ей достойно жить в пожилом возрасте.

"Я считаю, что в Украине нет защиты для меня и детей от бывшего мужа. Я считаю, что в Украине не очень ценят умных людей, а я считаю, что я не глупая. Далее – ситуация с безопасностью в Украине. Далее – какой будет моя пенсия в Украине? 52 евро? Здесь, во Франции, пожилые люди действительно наслаждаются жизнью, посещают рестораны, могут себе это позволить на пенсию. В Украине я такого не видела", – заявила она.

Украинцы за рубежом – интересные новости

Ранее украинская блогерша Екатерина Пушкина, которая уже 10 лет живет в Китае, во второй раз стала мамой. У женщины родилась дочь от мужа-китайца. Роды прошли путем планового кесарева сечения по медицинским показаниям. После операции украинка поделилась подробностями пребывания в китайском роддоме и призналась, что во время операции пережила сильный стресс.

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