Общая стоимость инициативы оценивается в эту сумму, и каждый ребенок получит акции на сумму примерно 255 долларов.

Илон Маск, самый богатый человек в мире, заявил, что каждый ребенок в США получит по две акции космической компании SpaceX. Об этом сообщил предприниматель в социальной сети X.

"Каждый ребенок в Америке получит по две акции SpaceX: одну от компании, а вторую – лично от меня", – написал он.

По его словам, акции от самой компании SpaceX будут переданы в следующем месяце, а от него – после истечения срока блокировки акций, то есть в июне 2027 года.

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По данным Reuters, на закрытии торгов 25 ноября одна акция SpaceX стоила 127,44 доллара. Таким образом, каждый американский ребенок получит акции на сумму 254,88 доллара. Общая стоимость инициативы оценивается почти в 18 млрд долларов.

SpaceX выделяет акции не физически каждому ребенку, а на каждый активный счет Trump Account. Это инвестиционный накопительный счет в США для детей-граждан страны. На данный момент открыто около 70 миллионов таких счетов из примерно 72 миллионов детей в США. Если родители не активировали или не подтвердили счет через официальный сервис, акции туда автоматически не поступят.

"Это позволяет сформировать огромную базу розничных акционеров в долгосрочной перспективе", – сказал консультант по глобальным рынкам брокерской компании Mitrade Group Кристофер Бранкин.

Эксперт добавил, что инициатива обеспечивает привлечение на фондовый рынок финансово грамотных потенциальных клиентов, когда новое поколение достигнет совершеннолетия.

Большинство благотворительных инициатив Маска реализуется через Фонд Маска (Musk Foundation), активы которого, по сообщениям СМИ, превышают 14 млрд долларов. В октябре президент SpaceX Гвинн Шотвелл вместе с мужем пообещали передать по одной акции SpaceX более чем 2 млн детей в рамках программы Trump Accounts.

Маск и его конкурент в сфере искусственного интеллекта, компания Anthropic, недавно представили кардинально разные планы по распределению части прибыли от бума ИИ на фоне усиления общественного и политического внимания к этой отрасли.

Anthropic, недавно вышедшая на биржу, заявила о намерении направить 5% своих акций в новый фонд, созданный для общественного блага. В компании заявляют, что эта инициатива, стоимость которой по текущим рыночным ценам составляет около 54 млрд долларов, даст ей больше возможностей и ресурсов для благотворительных пожертвований.

Другие руководители крупных компаний также создали масштабные благотворительные проекты, рассчитанные на долгосрочную перспективу. Так, почетный председатель совета директоров Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, один из самых известных филантропов мира, по сообщениям СМИ, уже пожертвовал около 60 млрд долларов. Фонд Билла и Мелинды Гейтс с момента основания в 2000 году распределил более 100 млрд долларов.

Компания SpaceX – последние новости

Демократическая партия США может инициировать сокращение государственного финансирования проектов SpaceX Илона Маска, если администрация Трампа и руководство компании не объяснят, кто именно принял решение ограничить работу спутниковой связи Starshield в Украине.

Напомним, в октябре украинские военные сообщили об ограничениях в работе терминалов спутниковой связи Starshield – военной версии Starlink. После этого Илон Маск заявил, что системы Starshield принадлежат правительству США и находятся под его контролем.

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