Канцлера поддержали только 25 % респондентов, а в случае проведения выборов на текущий момент он занял бы только третьей место.

Согласно данным свежего опроса, почти две трети населения Германии недовольны работой федерального канцлера Олафа Шольца. В случае проведения выборов сейчас он проиграл бы двум конкурентам. У правящей коалиции "светофор" (Ampel-Koalition) аналогичные показатели.

Опрос провел Институт рыночных и социальных исследований Insa-Consulere на заказ немецкого издания Bild am Sonntag.

Респонденты делились мнением с 15 по 19 августа. Всего в опросе приняли участие 1427 человек. Из них 62% недовольны работой канцлера Шольца. Обратную точку зрения выразили только 25% людей. На выборах в текущей ситуации действующий глава германского правительства занял бы только третье место. Впереди оказались бы министр экономики Роберт Хабек (25%) и лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц (19%).

У правящей коалиции "светофор" аналогичные показатели. Ее работа не устраивает 65% респондентов, а поддержку выразили только 27%. То же самое касается Социал-демократической партии Шольца. После выборов в Бундестаг она опустилась на третьей место (19% голосов). Впереди идут ХДС/ХСС (28%) и "зеленые" (21%).

Напомним, в середине августа канцлер Германии высказался против запрета на выдачу виз для россиян. Он призвал "подумать о диссидентах". А позже Шольц выступил за продолжение дипломатических бесед с Путиным. Как раз в это время проводился опрос.

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