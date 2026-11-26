В то же время специальный представитель Трампа предупредил, что нескольких просчетов может хватить для масштабной эскалации войны.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что российский диктатор Владимир Путин заверил американскую сторону в отсутствии намерений применять ядерное оружие. В то же время представитель администрации США предупредил об опасности масштабной эскалации войны против Украины. Об этом Кушнер рассказал в подкасте MD Meets.

По словам Джареда Кушнера, российский диктатор пока демонстрировал сдержанность в вопросе использования ядерного оружия. Он утверждает, что Путин согласился не применять его и заверил американскую сторону, что такого намерения у него нет.

"Пока что Путин проявлял сдержанность. Он согласился не применять ядерное оружие, что, очевидно, является очень важным фактором, и заверил нас, что это не входит в его намерения", – заявил представитель администрации Трампа.

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В то же время Кушнер не уточнил, когда именно состоялся этот разговор, при каких обстоятельствах российский диктатор якобы дал эти заверения и в какой форме.

Представитель администрации Трампа назвал нынешний период чрезвычайно опасным. По его оценке, хотя боевые действия географически ограничены территорией Украины, конфликт фактически превратился в прокси-войну, в которой Европа финансирует и вооружает Украину для противостояния России.

Кушнер подчеркнул, что для масштабной эскалации может хватить даже нескольких просчетов.

"И не понадобится много просчетов, чтобы всё это масштабно эскалировало", – предупредил он.

Другие заявления Кушнера о Путине

Ранее Кушнер не скупился на комплименты в адрес Владимира Путина и высоко оценил его манеру вести переговоры. По словам Кушнера, Путин всегда приходит на встречи собранным и хорошо подготовленным. Во время бесед Путин, как рассказал спецпосланник, постоянно что-то записывает.

Также Кушнер рассказал, что после долгих бесед с Путиным и российской делегацией они со Стивом Виткоффом пришли к выводу, что территориальный вопрос оказался в тупике. Путин считает, что Европа делает провокационные заявления, не готова к миру и стремится к стратегическому поражению России. В то же время Кушнер заверил, что без согласия Украины и согласования с Европой решения на переговорах приниматься не будут.

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