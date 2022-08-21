Депутаты Бундестага: Украина защищает европейские интересы и ценности / фото УНИАН, Дмитрий Алехин

Германия должна срочно предоставить больше оружия Украине для обеспечения ее выживания, даже если это повлечет временные пробелы в Бундесвере.

Об этом пишут депутаты Бундестага Кристиан Клинк (СДПГ), Сара Нанни (Союз 90/Зеленые) и Александр Мюллер (СвДП) в статье для Spiegel.

Они подчеркнули, что Украина сейчас защищает европейские интересы и ценности.

"Российская захватническая война является поворотным моментом, и она также требует прокладки новых путей для защиты нашей цели - мирового порядка, основанного на правилах, в котором царит сила закона, а не закон сильнейшего", - отмечают депутаты.

Они отмечают, что западная помощь сделала "решающий вклад" в дальнейшее существование Украины как независимого государства. В частности, многие государства, в том числе Германия, позволили Украине защититься от российской агрессии, предоставляя сначала легкое вооружения, от винтовок до зенитных ракет, а теперь и тяжелое вооружение, от бронетехники до реактивных систем залпового огня.

"Кроме финансовой, гуманитарной и политической поддержки, поставки оружия являются решающими для обеспечения выживания Украины", - пишут Клинк, Нанни и Мюллер.

Они подчеркнули, что в интересах безопасности Германии, чтобы Украина выжила как независимое государство, а Россия потерпела неудачу в своей захватнической войне. Именно поэтому Берлин должен делать больше, в частности - существенно увеличить поставки оружия в Украину.

"Профиль возможностей Бундесвера может и должен временно отойти на второй план относительно устойчивости Украины в текущей критической ситуации", - отмечают депутаты, но добавляют, что пробелы, которые возникнут, должны быть быстро закрыты.

Поскольку война между Россией и Украиной будет продолжаться еще долго, отмечают немецкие парламентарии, должен быть создан "долгосрочный план продолжения поставок систем вооружений в Украину, включительно с обучением, боеприпасами и технической поддержкой, а не просто реагирование на текущие вызовы".

"Новая техника для Бундесвера, для наших союзников и Украины должна поступить быстро. Скоординированный подход позволяет принимать временные сокращения в Бундесвере..., которые потом быстро заменяются", - пишут депутаты.

Они подчеркивают, что безопасность и стабильность Европы сейчас защищаются в Украине, а результат этой войны будет иметь прямые последствия для Европы, а следовательно и для Германии.

"Победа России уменьшит безопасность Европы. Москва не только приблизит свою границу к Европейскому Союзу. Это также показало бы, что захватнической войной в Европе можно достичь своих политических целей... Поражение Киева означало бы рост неопределенности, нестабильности и риска эскалации для Европы; успех Украины, в свою очередь, - больше безопасности", - пишут Клинк, Нанни и Мюллер.

Они подчеркнули, что война в Украине решит будущий порядок безопасности в Европе, а лучшим результатом для этого была бы суверенная Украина.

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Как сообщал УНИАН, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину. В том числе и с территории Беларуси, которую российским захватчикам любезно сдал Лукашенко.

Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Владимир Путин утверждал, что конечной целью войны в Украине якобы является защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

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